Rooney si asi poplietol šport: Za tvrdý úder lakťom dostal dodatočný dištanc!

Anglický futbalový útočník Wayne Rooney dostal dodatočný trest za vylúčenie v zápase zámorskej MLS. Všetko sa odohralo ešte vo štvrtkovom zápase.

Skúsený 33-ročný zakončovateľ tímu DC United dostal červenú kartu v súboji proti klubu New York Red Bulls, keď pri bránení rohového kopu súpera fyzicky napadol stredopoliara Cristiana Cásseresa. Rooney dostal po vylúčení automaticky stopku na jeden zápas, druhý "pridala" disciplinárka po analýze previnenia.

Angličan si už "odstál" polovicu trestu, keďže v sobotu nehral proti Philadelphii. Teraz bude pauzovať aj v stretnutí proti Montrealu. Rooneyho tímu DC United patrí v tabuľke Východnej konferencie zatiaľ piata pozícia.

Skúsený Angličan nedávno oznámil, že od januára 2020 bude opäť pôsobiť na Britských ostrovoch. Na spolupráci sa dohodol s klubom Derby County, v ktorom bude zastávať post hrajúceho asistenta trénera Phillipa Cocua.

Wayne Rooney za anglickú reprezentáciu odohral dovedna 120 zápasov a strelil v nich 53 gólov, dva z nich aj do siete Slovenska v prípravnom súboji vo Wembley v marci 2009 pri triumfe domácich 4:0. Seniorskú kariéru na klubovej úrovni začal v Evertone, odkiaľ v roku 2004 prestúpil do konkurenčného Manchestru United. Za "červených diablov" absolvoval trinásť sezón, odohral spolu 393 súťažných duelov a zaznamenal 183 presných zásahov. V júli 2017 sa vrátil do Evertonu a po roku zamieril do USA, kde hrá doteraz.

Rooney patrí ku kontroverznejším futbalistom a v minulosti ho preslávili rôzne konflikty na trávniku i mimo neho. Z tohoto faulu ho usvedčil systém VAR. Hráč jeho formátu, by si mal na takéto prejavy agresie dávať jednoznačne väčší pozor.