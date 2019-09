Čo všetko zabilo hviezdy našej popmusic? Toľko piesní ešte mohli naspievať...

Tešili nás svojím hlasom, aplaudovali sme im na koncertoch a predovšetkým sme od nich očakávali ešte veľa, veľa nových piesní. Takto si musíme vystačiť s tými staršími, pretože od nás odišli predčasne a hlavne neočakávane, po ťažkých chorobách či iných osudových ranách.

Fotogaléria 8 fotiek v galérii

Peter Muk († 45): Smutný koniec Otvoriť galériu Petr Muk († 45): Smutný koniec Zdroj: anc

Na Slovensku mal minimálne toľko priateľov a fanúšikov ako v Česku. Petr Muk disponoval výnimočným skladateľským talentom, uchu lahodiacim speváckym prejavom a napriek sláve aj skromnosťou a ľudskosťou. Založil veľmi úspešné kapely Oceán a Shalom a neskôr sa vydal na sólovú dráhu. Pre nedostatok priestoru ťažko vymenovať hity, pod ktorými je podpísaný. S Oceánom nahral Ráchel a Prázdná ulice, so Shalomom Až jednou a Léto měsíců, ako sólista vdýchol nový život piesňam Stín katedrál či Zrcadlo. Vo svojom vnútri však zápasil s démonmi - s maniodepresívnou psychózou a smútok často zaháňal alkoholom. Skončil smutne, bol nájdený mŕtvy vo svojom byte po tom, čo sa vrátil z nočného záťahu. Podľa pitevnej správy sa udusil zvratkami.

Marián Kochanský († 50): Do poslednej chvíle to tajil Otvoriť galériu Marián Kochanský († 50): Do poslednej chvíle to tajil Zdroj: anc

Kapela Lojzo alias Ľudový orchester jednoduchej zábavy obyvateľstva bola v časoch svojej najväčšej slávy fenoménom. Hity ako Anča, si drahá ako Volvo; Na centrálnom trhovisku; Toreador Karol; Zita obezita či My nie sme Taliani takmer okamžite zľudoveli a tepláková partia bola zárukou dobrej zábavy. Jej ťahúňom a hlavným tvorcom podarených piesní bol Marián Kochanský, ktorý však odišiel priskoro. Osudnou sa mu stala rakovina žalúdka. Napriek svojmu zhoršujúcemu sa zdravotnému stavu sa však chorobe nepoddával a doslova do posledných chvíľ si jeho fanúšikovia neuvedomovali, že sa niečo deje.

Peter Konček († 26): Hviezda z prvej SuperStar Otvoriť galériu Peter Konček († 26): Hviezda z prvej SuperStar Zdroj: Danica Rumanová

Patril k najvýraznejším postavám a najväčším favoritom na zisk prvej slovenskej SuperStar. Mladý Novozámčan očaril svojím soulovým cítením a príjemnou farbou hlasu, no tak ako mnohým iným sa mu po skončení ostro sledovanej šou nepodarilo úspešne rozbehnúť sólovú kariéru. Ktovie, možno len potreboval viac času, ktorý však nedostal... Tragicky zahynul počas jednej januárovej noci v roku 2012, keď luxusné auto, v ktorom sa viezol s kamarátom, narazilo do stromu. Paradoxné je, že v danom období mu hrozil trest odňatia slobody, bol obžalovaný z vydierania, výtržníctva i z ublíženia na zdraví (podozrivý bol aj zo sprenevery 35-tisíc eur) a len pár dní pred nehodou sa dostal z vyšetrovacej väzby.

Peter Fiala († 26): Neobjasnená tragédia Otvoriť galériu Peter Fiala († 26): Neobjasnená tragédia Zdroj: Tibor Géci

Pamätáte si piesne Keď nestačí slovenčina či Láska je šok? Bolo to v roku 2004, keď si nimi sympatický spevák Peter Fiala získal množstvo fanúšikov a bol na najlepšej ceste predrať sa medzi najlepších. Osudným sa mu však stala cesta autom počas 2. sviatku vianočného, pričom stále sa nachádzame v roku 2004. Smrť mladého speváka je zastrená nejasnosťami. Podľa ofi ciálnej verzie zomrel počas autonehody na zlomeninu spodiny lebečnej a chrbtice, no rodina tejto verzii neuverila. Údajný šofér auta smrti bol neskôr oslobodený spod obžaloby a podľa teórie Petrovej rodiny za všetko môžu policajti, ktorí auto prenasledovali. Keď vodič nezastavil pri cestnej kontrole, strieľali a jeden z výstrelov zasiahol speváka do krku

Eva kostolányová († 32): Slovenská Twiggy Otvoriť galériu Eva Kostolányiová († 32): Slovenská Twiggy Zdroj: Tibor Géci

Hovorili jej „slovenská Twiggy“ a bola považovaná za najlepšiu slovenskú speváčku prvej polovice 70. rokov. Útla blondínka s veľkými očami, krásnym hlasom a s dokonalými nohami, ktoré rada ukazovala v minisukni, vyrastala v skromných podmienkach a nahor sa vyšplhala len vďaka usilovnosti a veľkému talentu. Najskôr tancovala v SĽUK-u, potom vystupovala vo Vojenskom umeleckom súbore s Milanom Lasicom, Júliusom Satinským i s Mariánom Labudom, spievala v Sextete Ľuba Beláka aj s Orchestrom Braňa Hronca. Založila si aj vlastnú skupinu Hej a k jej najvydarenejším piesňam patrili Bábika, Až bude pokosená tráva či Poď so mnou a, samozrejme, duety s Michalom Dočolomanským ako Smoliar či Haló tam. Mala len 32 rokov, keď sa jej osudnou stala rakovina prsníka. Vraví sa, že v deň speváčkinho pohrebu prišla na cintorín takmer celá jej rodná Trnava.

Karol Duchoň († 35): Žil prirýchlo Otvoriť galériu Karol Duchoň († 35): Žil prirýchlo Zdroj: anc

Mnohí o ňom hovoria ako o najväčšom slovenskom spevákovi všetkých čias. Rodák z Galanty mal obrovskú charizmu a najmä hlas s nádhernou barytónovou farbou, ktorým si okamžite získal pozornosť publika nielen doma, ale aj v zahraničí. Koniec koncov, Nemci ho volali „slovenský Tom Jones“. Na držiteľa zlatej Bratislavskej lýry všetci spomínajú ako na človeka s veľkým zmyslom pre humor, dobrosrdečného zabávača, ktorý však žil prirýchlo. Pod jeho priskorý odchod sa podpísal najmä alkohol, osudnou sa mu stala cirhóza pečene. Zanechal po sebe množstvo hitov, ktoré prežili desaťročia: V slovenských dolinách; Dievča z Budmeríc; Vzdialená; S úsmevom; Šiel, šiel; Čardáš dvoch sŕdc..

Peter „Ďuďo“ Dudák († 46): Bojoval do konca Otvoriť galériu Peter „Ďuďo“ Dudák († 46): Bojoval do konca. Zdroj: gt

Dobrák od kosti, skvelý kamarát, výnimočný muzikant, skladateľ, multiinštrumentalista, producent, ktorý pomohol na svetlo sveta nielen hitom svojej kapely Hex, ale aj piesňam mnohých slovenských interpretov. Peter Dudák, ktorého všetci poznali ako Ďuďa, bojoval takmer rok s rakovinou pankreasu. Tá, bohužiaľ, patrí k najzákernejším a úspešnosť jej liečby je minimálna... Napriek zlej prognóze sa však neuzatvoril do seba, ale kým mu to sily dovolili, bol platným členom Hexu a nevyhýbal sa ani koncertom, ktoré dokážu vyšťaviť aj zdravého človeka. Ďuďo so svojou kapelou zásadne ovplyvnil porevolučnú hudobnú scénu na Slovensku, jeho hlas poznáme z doslova desiatok hitov ako Vetroň, V piatok podvečer, Som on (Snežný pluh), Letná láska či Dobrý motýľ...