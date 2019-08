Obyvatelia Mojša smútia za živým symbolom obce: Po 40 rokoch sme prišli o bocianie hniezdo!

Pre bociany je celá dedina hore nohami! V Mojši (okr. Žilina) v stredu z elektrického stĺpa odstránili hniezdo, v ktorom boli bociany 40 rokov.

Ľudia sú v šoku a s jeho odstránením nesúhlasili. Bociany pre nich predstavujú aj určitý živý symbol obce. Proti bol aj starosta a poslanci obecného zastupiteľstva. O odstránení hniezda rozhodli ochranári. Problém s bocianmi riešila dedina takmer rok. „Ako rodený Mojšan som bol zhrozený pohľadom na žeriav, ktorý dával dole z elektrického stĺpa bocianie hniezdo, ktoré je súčasťou našej obce už 40 rokov. Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Každý rok k nám prileteli, zahniezdili a rodili sa mladé,“ povedal rozhorčený čitateľ Nového Času a dodal: „Očividne sa im darilo, možno aj vďaka polohe blízko vodného diela, kde mali dostatok potravy.“ Presvedčený je o tom, že za všetko môže jedna rodina v obci, ktorá sa nasťahovala na pozemok, kde tieto dlhonové vtáky hniezdia. „Žiaľ, je mi to veľmi ľúto, ale o tomto rozhodli ochranári aj elektrikári,“ vyjadril sa starosta obce Štefan Svetko, ktorý potvrdil, že obecné zastupiteľstvo bolo proti odstráneniu hniezda.

Podložka skorodovala

„Bociany sú tam odjakživa a je to zákonom chránený vták. Rodina, ktorá si pod nimi postavila dom, sa mala zmieriť s tým, že ten stĺp je na ich pozemku. Namiesto toho takmer rok bojovala za to, aby hniezdo odstránili,“ napísal nám čitateľ. Spomínaná rodina však tvrdí, že všetko je inak. „Na celom Slovensku sa plošne bociany premiestňovali. Podložka, na ktorej boli, korodovala. Zároveň hrozilo aj ich usmrtenie elektrickým prúdom. Našli sme pozemok, kde by mohli mať nové hniezdo,“ povedala majiteľka domu Zuzana.

Netreba paniku

Ochranári vo Varíne potvrdili, že hniezdo sa muselo odstrániť. Miroslav Funín, štatutárny zástupca Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny bol pri tom. „Bociany tam znečisťovali určitú časť pozemku. Majiteľ trval na premiestnení hniezda. Vytypované boli dve miesta, kde by mohli byť. Nakoniec sme však vybrali úplne iné. Všetko bude urobené tak, aby sa mali kam vrátiť. Netreba robiť paniku, takéto veci sa bežne robia a koncom marca, keď budú bociany prilietať, už budú mať nový domov,“ ubezpečil Funín s tým, že na elektrické stĺpy sa musia dať odpudzovače, aby sa tam vtáky nedostali.