Ornitológovia Dušan a Marián sa pustili do boja za ohrozené druhy: Tieto vzácne vtáky vrátime do našich končín

Zachraňujú ohrozené druhy. Lučenčania Dušan Kerestúr a Marián Mojžiš zo Slovenskej ornitologickej spoločnosti Birdlife Slovensko sa snažia obnoviť mokrade a ochrániť vzácne vtáky, ktoré už pomaly vymierajú.

Všetko sa to deje v dôsledku regulácie Ipľa a vplyvom poľnohospodárstva. Ornitológovia by chceli do našich končín prinavrátiť šesť druhov vtáctva. Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Päť rokov bude trvať Lifeprojekt Obnova mokradí a ochrana vtáctva v chránených vtáčích územiach Poiplie, Senianske rybníky a Horná Orava, na ktorý získali ornitológovia takmer 3 milióny eur z eurofondov a ministerstva životného prostredia.

V Poiplí bolo vybraných sedem lokalít. Ochranári sa budú na nich snažiť o zachovanie a obnovu mokradí, ktoré zanikajú. Okrem toho chcú na miesta prinavrátiť živočíchy, ktoré tam kedysi žili. Projekt realizujú aj neďaleko Lučenca pri Veľkej nad Ipľom, kde sa nachádza výnimočná prírodná rezervácia Dálovský močiar.

„Po regulácii Ipľa a aj vplyvom poľnohospodárstva tu postupne vymizli mnohé vzácne vtáky,“ vysvetlil Kerestúr. Len za posledných päť rokov sa vytratili dva vzácne druhy, a to kalužiak červenonohý a kaňa močiarna. Ornitológovia teda budú v prírodnej rezervácii odkrovňovať mokrade a vybudujú stavidlá, aby zachytili vodu. Tá bude postupne dopĺňaná do močarísk.

Bocian biely Otvoriť galériu Bocian biely Zdroj: Stanislav Harvančík

- hniezdi v teplejších nížinatých oblastiach na juhozápade, juhu a východe

- odlieta na konci leta

- migrujúce kŕdle majú aj niekoľko 100 vtákov

- vyskytuje sa v blízkosti zamokrených lúk, na poliach a okrajoch vodných plôch

Bučiačik močiarny Otvoriť galériu Bučiačik močiarny Zdroj: Marián Mojžiš

- hniezdi v porastoch trstiny, pálky a v hustých krovinách na brehoch vodných plôch

- v stupni ohrozenia patrí k zraniteľných druhom

Chriašť malý - hniezdi v hustých zárastoch močiarnej vegetácie

- potravu zbiera na rozhraní vegetácie a otvorenej vodnej plochy

- žije skrytým spôsobom života

Chriašť bodkovaný Otvoriť galériu Chriasť bodkovaný Zdroj: Stanislav Harvančík

- obýva plytké močiare

- v rokoch 1970 - 1990 poklesli jeho stavy v Európe o 25 %

- jeho hlas znie ako švihanie bičom

Kaňa močiarna Otvoriť galériu Kaňa močiarna Zdroj: Stanislav Harvančík

- dravec, ktorý obľubuje okolie rybníkov a vodných plôch

- často loví na vlhkých lúkach

- je dobrým letcom, lieta nízko nad vodou a nad zemou

- živí sa hmyzom, žabami, plazmi, vodnými vtákmi, príležitostne aj rybami

Rybárik riečny Otvoriť galériu Rybárik riečny Zdroj: Marián Mojžiš

- pre svoje vzácne sfarbenie je nazývaný aj lietajúci drahokam

- je po väčšinu roka samotársky a prísne teritoriálny vták

- živí sa rybami, v malej miere aj vodným hmyzom a obojživelníkmi

- hniezdi v norách, ktoré si hĺbi v strmých brehoch vôd

- loví strmhlavým útokom pod vodou