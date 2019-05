V obci pri Trnave majú dôvod na radosť: Do dediny zavítal vzácny párik po 50 rokoch!

Obyvatelia Bieleho Kostola v okrese Trnava sa tešia z príletu dvojice bocianov, ktorí si začali budovať svoje hniezdo na stĺpe elektrického vedenia v susedstve kostola.

Na výskyt bocianov v dedine v susedstve Trnavy si pamätajú len starší obyvatelia, podľa nich tu boli možno pred päťdesiatimi rokmi. V okrese Trnava bolo až doteraz monitorované len jedno obsadené bocianie hniezdo, ktoré sa nachádza v Oravnom, čo je okrajová časť Trnavy.

Miroslav Fulín z portálu www.bociany.sk sa venuje bocianom už desaťročia, lokalitu Biely Kostol však vo svojich databázach nenašiel. Pre usadenie bocianov je podľa neho dôležitý zdroj potravy, obrovské lány slnečnice, kukurice alebo repky im nevyhovujú. Aj keď Bielokostolčania majú snahu pomôcť bocianom udomácniť sa u nich, Fulín v tejto fáze odporúča zdržanlivosť.

„Zatiaľ by som ich nechal zahniezdiť, neskôr musí prísť k dohode s prevádzkovateľom elektrických vedení, ktorý sa postará o presídlenie na vhodné miesto. To bude potrebné vybrať v spolupráci so starostkou obce tak, aby neskôr neboli problémy,“ povedal Fulín. Aj keď zo začiatku prevláda radosť z netradičných spoločníkov, časom podľa jeho skúseností prídu aj problémy v podobe padajúcich konárikov z hniezda alebo trusu. Starostka Iveta Paulová má z nových obyvateľov tiež radosť, ak by sa naplnila povera, podľa ktorej budú teraz v obci pribúdať deti, nebola by proti.

Väčšina bocianov sa tento rok na Slovensko vrátila medzi 20. marcom a 5. aprílom, pričom podľa Miroslava Fulína asi 40 percent očakávaných bocianích párov nepriletelo. Postupne prilietali až s oneskorením okolo Veľkej noci, pričom dosť neobvykle obsadzovali aj také hniezda, ktoré celé roky ignorovali. Na Slovensku sa nachádza okolo 1 780 bocianích hniezd, bociany každoročne obsadia približne 1 350 z nich.