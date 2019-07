Rudolf odfotil na oblohe v Bratislave niečo, čo rozžiari oči najmä deťom: Pre toto sa tam oplatí ísť!

Rudolf má okolie Devínskej Novej Vsi pochodené krížom krážom a už ho pozná ako svoju dlaň. Občas nám do redakcie pošle fotografie zaujímavostí, na ktoré tam natrafí a ktorými chce potešiť našich čitateľov.

Slovákov väčšinou teší pohľad na bociana bieleho, ktorý plachtí vzduchom a prichádza na Slovensko vždy pred letom. No nášmu čitateľovi Rudolfovi sa podarilo v blízkosti Bratislavy odfotiť vzácnosť, ktorá vám rozžiari oči.

"Vidieť bieleho bociana v naších končinách berieme ako samozrejmosť. No mať to šťastie a odfotiť bociana čierneho to poteší. Už len preto, že druhú možnosť mi nedal. Odletel. Snímky boli urobené v Marcheggu," napísal nám Rudolf, ktorý oblasť odporúča aj na výlet pre rodiny s deťmi, " možno budú mať podobné šťastie a okrem väčšieho množstva bielych bocianov uvidia už spomínaného bociana čierneho."