Slovenská rozhodkyňa to povedala na rovinu: Ako vidí výkon kolegýň v Superpohári

Superpohár UEFA v Istanbule ponúkol revolučnú novinku. Jeho 44. ročník prvýkrát v histórii rozhodovala žena, Stéphanie Frappartová (35) z Francúzska spolu s krajankou Manuelou Nicolosiovou (33) a Írkou Michelle O‘Neillovou (42).

Zápas medzi Liverpoolom a Chelsea (3:2, 11 m) sledovala aj slovenská rozhodkyňa Mária Súkeníková (43). Ako hodnotí výkon svojich kolegýň?„Musím povedať, že to baby zvládli perfektne! Podľa mňa nedošlo k žiadnym kontroverzným situáciám. Skôr to mali ťažšie jej asistentky, ale myslím si, že aj tam to bolo bezchybné. Nemám vôbec žiadne výhrady,“ začala svoje rozprávanie pre Nový Čas Súkeníková, ktorá mala mierne obavy z reakcie hviezdnych futbalistov.

„Našťastie ju rešpektovali aj hráči. Bolo okolo toho veľké haló. Ich reakcia mohla byť kľudne aj negatívna, ale myslím si, že sú dostatočne inteligentní na to, aby to neriešili. Ak aj mali nejaké emotívne výlevy smerom ku nej, tak to ku hre patrí. To sú emócie v zápale hry, s tým treba počítať. Určite jej to hráči nerobili ťažšie. Je to dobrý krok aj do budúcna pre ostatné dievčatá,“ dodala sympatická arbiterka.

Niektorí neprajníci videli najväčší problém v slabej fyzickej kondícii Frappartovej. Súkeníková má pre nich jasný odkaz. „Čo sa týka výkonnosti, Stéphanie je na fantastickej úrovni! Čo ona dokáže nabehať... Veď predsa zvládla rovnaké výkonnostné testy ako muži! Preto ten zápas aj pískala. Mužské testy sú oproti tým ženským oveľa viac prísne. A ona si s nimi poradila. Len pripomínam, že píska aj v najvyššej francúzskej lige,“ razantne sa zastala kolegyne, s ktorou sa pozná už dlhé roky.

„Je to obyčajné dievča. Príjemná, nemá problém sa pozhovárať. Nevravím, že sme najlepšie kamarátky, ale komunikujeme a poznáme sa,“ dodala Súkeníková. Na záver zhodnotila aj poslednú penaltu, ktorá sa mala podľa niektorých fanúšikov opakovať. „Podobné hraničné situácie má na starosti VAR. To, či mal alebo nemal brankár nohu na čiare, nemôže hlavná rozhodkyňa vidieť. Ani asistentka. To sú milimetre. Na to je tam VAR,“ uzavrela Súkeníková.