Už je jasné, čo vtedy robila: Meghan ukázala svoje doteraz nikde nezverejnené tehotenské fotky

Na oslavu svojej novej línie dámskeho pracovného oblečenia pod značkou Smart Works sa vojvodkyňa podelila o niekoľko fotografií z jej zákulisných návštev charity.

Meghan (37) bola zaneprázdnená aj počas svojho tehotenstva, informuje portál People. Nielenže sa podieľala na septembrovom editovaní britského Vogue, ale tajne navštevovala charitatívnu organizáciu Smart Works. Táto organizácia pomáha napríklad dlhodobo nezamestnaným ženám získať zručnosti a sebavedomie do nového zamestnania.

Meghan kolekciu pracovného oblečenia vytvorila so svojou blízkou kamarátkou a dizajnérkou Mishou Nonoo. Na instagramovom účte SussexRoyal zdieľala spomínané fotografie z návštev organizácie Smart Works, na ktorých je vidieť jej charitatívnu prácu. "Jednou z ďalších ideí našej práce bolo, že niektoré odevné značky súhlasili s tým, že za jeden zákazníkom kúpený model oblečenia taký istý darujú charite. Nielenže nám to umožňuje byť súčasťou príbehu niekoho iného, ale pripomína nám aj, že sme v tom spolu," vyjadrila sa Meghan pre Vogue.

V Smart Works ľudia dostávajú individuálnu prípravu na pohovor a vhodné oblečenie, ktoré im pomôže prácu získať. Akonáhle je pohovor úspešný, získajú ďalších 5 kusov oblečenia, ktoré im pomôžu do prvej výplaty. "Dôvodom, prečo ma Smart Works priťahovalo, je to, že to zmenilo myšlienku charity ako komunity. Je to skupina žien, ktoré sa navzájom podporujú a povzbudzujú aj ostatné ženy v ich profesnom raste," dodala Meghan.