Vojvodkyňa Meghan si zase robí, čo chce: Takéto niečo by si Kate nikdy nevymyslela

Manželka britského princa Harryho (34) v spolupráci s významnými obchodnými reťazcami pripravuje kolekciu dámskeho pracovného oblečenia, ktorého predaj podporí charitatívnu organizáciu pomáhajúcu nezamestnaným ženám.

Za každý predaný kus z rady bude jeden organizácii Smart Works darovaný. Zatiaľ nie je jasné, kedy sa odevy dostanú do obchodov, ďalšie podrobnosti budú zverejnené počas jesene, píše denník Daily Mail.

Vojvodkyňa Meghan (37) svoj projekt predstavila v pripravovanom septembrovom čísle módneho časopisu Vogue, ktorý tiež redigovala. Do iniciatívy zapojila známe britské obchodné reťazce Marks & Spencer, John Lewis a Jigsaw a tiež svoju kamarátku, americkú návrhárku Mishu Nonooovú.

Ako cieľ stanovila vytvorenie kolekcie základných kusov oblečenia pre pracujúce ženy tak, aby ich mohla použiť aj Smart Works. Táto organizácia pomáha nezamestnaným ženám vrátiť sa do pracovného procesu tým, že ich pripraví na pohovor a napríklad im poskytne vhodné šaty. Podľa agentúry AP už z jej aktivít ťažilo cez 11 000 žien.

Vojvodkyňa zo Sussexu so skupinou spolupracuje už dlhšiu dobu. "Keď prídete do pobočky Smart Works, uvidíte poličky plné oblečenia a množstvo kabeliek aj topánok. Niekedy je to ale zmes veľkostí a farieb, ktoré nejdú dohromady, a vždy nemáte správny štýl či výber veľkostí," opísala manželka princa Harryho dôvody, ktoré ju viedli na spustenie charitatívneho projektu. Meghan dodáva, že ostatné strany potom pristúpili na "model jeden za jeden". "Za každý kus zakúpený zákazníkom bude jeden darovaný charite. Nielenže nám to umožňuje byť súčasťou príbehu toho druhého, tiež nám to pripomína, že sme na jednej lodi," napísala vojvodkyňa pre Vogue.