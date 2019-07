Manželka producenta Jozefa Jopa Poláčka Glenda: Nový chlap?! Fotky, ktoré hovoria za všetko

Našla si náhradu?! Speváčka Glenda Lopez (28) je na Slovensku známa ako manželka producenta a niekdajšieho moderátora relácie Deka Jozefa Jopa Poláčka (46).

S tou sa sympaťák zoznámil v roku 2011 a pár týždňov nato sa konala svadba, keďže dvojica spolu čakala bábätko. Za ostatné roky to však v ich vzťahu nebolo veľmi ružové a dvojica mala prežiť hneď niekoľko kríz. Ako sa zdá, tú poslednú nakoniec neustáli, lebo exotická kráska si už zrejme za manžela stihla nájsť aj náhradu.

Jopo a Glenda sa do svojho vzťahu vrhli po hlave a od začiatku nasadili vysoké tempo. Krátko po zoznámení nasledovala svadba a onedlho sa im narodil synček Joshua (7). Zdalo sa, že slovenský moderátor našiel po boku exotickej Kubánky svoje šťastie, no je viac ako zrejmé, že ich rozprávke nakoniec nadobro odzvonilo. Už v roku 2014 mala dvojica krízu, keď speváčka na svojej sociálnej sieti zverejnila netradičnú snímku, ktorá nasvedčovala, že v ich manželstve nie je všetko v poriadku.

Rok nato v relácii Sladký život Jopo priznal, že ich manželstvo nie je vždy ideálne a že sa dosť často hádajú. A teraz prišiel ďalší šok. Glenda si na sociálnej sieti zmenila status na „vo vzťahu“, kde však ako svojho partnera neoznačila manžela, ale úplne iného muža - Jána Kováča!

„Glenda s Jánom sú spolu už niekoľko mesiacov. Neustále spolu zverejňujú nejaké fotky a príbehy. Je zrejmé, že je to medzi nimi vážne,“ prezradil Novému Času zdroj z okolia vyšportovaného fešáka, ktorý by mal mať malú dcérku. Iný zdroj nám zase povedal, že napriek tomu, že Jopo a Glenda spolu nežijú tradične, rozvod neprebehol a nie je ani v pláne.

„Oni takto skrátka fungujú. Sú spolu kvôli malému, rozprávajú sa ako kamaráti, nažívajú si na Kube a na Slovensku, medzi ktorými neustále pendlujú. Dohodli sa, že do médií sa vyjadrovať nebudú, a že to nebudú verejne rozoberať,“ dodal kamarát bývalého moderátora. Isté však je, že toto nie je prvý muž, ktorého by mala exotická kráska po svojom boku mať.

Už v minulosti zverejnila fotky, kde je v objatí s iným mužom a ako sa zdá, tentoraz tvorí pár práve s Jánom. Nový Čas sa s otázkami obrátil na Jopa, Glendu i jej novú známosť, no ani jeden sa k danej veci do uzávierky nevyjadril.

Návrat na Kubu iba so synom?

Zdá sa však, že dvojici to v tomto usporiadaní momentálne vyhovuje. Podľa informácií Nového Času by sa celá rodina mala aj v tomto čase nachádzať na Slovensku, kde Glenda vystupuje s niekoľkými koncertmi. Následne nato by sa mali odobrať naspäť na Kubu, kde sa rodina natrvalo presťahovala v roku 2014, keď si postavili v Havane luxusný domček. Či sa do rodnej krajiny vrátia všetci, alebo Glenda zostane na Slovensku po boku nového priateľa, je však otázne.