Konflikt medzi USA a Iránom: Trump schválil odvetné útoky, potom prišiel zvrat

Americký prezident Donald Trump vo štvrtok schválil odvetné vojenské útoky proti Iránu, nakoniec však zmenil názor.

Napísal to denník New York Times citujúci vysokopostaveného predstaviteľa Bieleho domu. Podľa nemenovaného zdroja mali byť útoky namierené proti "niekoľkým" cieľom. Operácia bola údajne už "v prvotných štádiách", keď si to Trump rozmyslel. Malo ísť o odvetu za zostrelenie amerického špionážneho dronu zo strany Iránu. Stalo sa tak v čase eskalujúceho napätia medzi oboma krajinami.



Iránske revolučné gardy tvrdia, že americký vojenský dron zostrelili vo štvrtok ráno vo svojom vlastnom vzdušnom priestore. Americká armáda naopak uvádza, že ho zostrelili v medzinárodnom vzdušnom priestore neďaleko Hormuzského prielivu a šlo podľa nej o "nevyprovokovaný útok". Viacerí americkí politici sa v posledných dňoch nechali počuť, že v súvislosti s Iránom nie je zo strany USA vylúčená žiadna možnosť. Vzťahy medzi Iránom a Spojenými štátmi sa dramaticky vyostrili po útokoch na ropné tankery, ktoré v posledných týždňoch zaznamenali v Ománskom zálive.

Irán tvrdí, že má dôkaz o narušení svojho vzdušného priestoru americkým dronom

Irán disponuje "nepopierateľným" dôkazom o tom, že americký vojenský dron, ktorý tento týždeň zostrelil, narušil jeho vzdušný priestor. Podľa agentúry AFP to v piatok vyhlásilo iránske ministerstvo zahraničných vecí. Námestník šéfa iránskej diplomacie Abbás Arakčí povedal švajčiarskemu veľvyslancovi Markusovi Leitnerovi, ktorého krajina zastupuje záujmy Spojených štátov v Iráne, o danom dôkaze vo štvrtok večer, uviedlo ministerstvo vo vyhlásení.

"Dokonca niektoré časti vraku dronu sme vytiahli z iránskych teritoriálnych vôd," povedal Arakčí švajčiarskemu ambasádorovi. Arakčí zároveň vyzval americké sily, aby "rešpektovali vzdušné a námorné hranice Iránu a plne dodržiavali medzinárodné predpisy", doplnilo ministerstvo. Arakčí "pripomenul, že Irán nemá záujem o vojnu a konflikt v Perzskom zálive a varuje americké sily pred neuváženými opatreniami v tomto regióne", uvádza sa ďalej vo vyhlásení iránskeho rezortu diplomacie.

"Islamská republika by sa ani na chvíľu nezdráhala brániť svoje územie proti akejkoľvek agresii," citovalo ministerstvo Arakčího. Iránsky minister zahraničných vecí Mohammad Džavád Zaríf vo štvrtok povedal, že jeho krajina na pôde OSN predloží dôkazy o tom, že americký dron predtým, ako ho zostrelili, narušil iránsky vzdušný priestor.