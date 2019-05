Šatan podľahol tlaku zo strany SNS: Reprezentanti si musia obliecť tieto dresy

Téma dresy slovenskej reprezentácie na blížiacich sa majstrovstvách sveta v hokeji je definitívne vyriešená.

Slováci nastúpia na domácom ľade v Košiciach v dresoch nie s oficiálnym logom Slovenského zväzu ľadového hokeja, ale so štátnym znakom, ktorý nebude doplnený o zdvihnuté hokejky. Tento záver prijalo vedenie reprezentačného tímu ešte predtým, než ho definitívne schvália poslanci parlamentu. Skupina poslancov totiž už dlhší čas usilovne pracuje na prijatí novely zákona o štátnych symboloch s platnosťou od 15. mája. MS v Bratislave a Košiciach sa uskutočnia od 10. do 26. mája 2019.

"Predvídali sme, že môže vzniknúť tento problém, preto sme mali pripravené dva komplety dresov. Je nám ľúto, že sa to celé spolitizovalo. A keďže nevieme ovplyvniť politické rozhodnutia, nechceli sme čakať na schválenie zákona, lebo sme chceli mať už pokoj od tejto témy. Chceme sa od tejto chvíle sústrediť iba na hokej," vysvetlil generálny manažér tímu SR Miroslav Šatan. Zároveň doplnil, že logo SZĽH zostáva na dresoch v menšej podobe na rukávoch. "Týmto považujeme celú vec za uzavretú," zdupľoval Šatan na stretnutí s médiami.

SZĽH argumentoval pri zmene loga reprezentačného dresu a získaním práva na jeho vizualizáciu zvýšením príjmov a využitím takto získaných finančných prostriedkov pre mládež aj celý slovenský hokej. Aktuálna situácia dostala SZĽH do zložitej situácie nielen z marketingového hľadiska. "Je to aj o tom, že dresy vyrába hlavný partner MS. V komunikácii s ním musíme zabezpečiť to, aby sme splnili, čo si zákon vyžaduje. Dresy pritom dávame do výroby s viac ako polročným predstihom. To, čo sa teraz rozpútalo, je vec, ktorá nám nerobí radosť, iba prináša zvýšené náklady a veľa problémov, ktoré musíme vyriešiť," reagoval pred dvoma týždňami na vzniknutý problém prezident SZĽH Martin Kohút.