Poznáme zostavu Slovenska na MS v hokeji: Do nominácie sa nezmestili traja hráči

Obranca Mário Grman ani útočníci Tomáš Marcinko a Samuel Buček sa nepredstavia vo farbách Slovenska na majstrovstvách sveta 2019 v ľadovom hokeji.

Trojicu Grman, Marcinko, Buček vyradil z kádra tréner Craig Ramsay dva dni pred úvodom svetového šampionátu. Slováci sa už v Košiciach pripravujú na úvodné stretnutia MS, v ktorom v piatok 10. mája o 20.15 h vyzvú výber USA.

Realizačný tím výberu SR má k dispozícii troch brankárov, ôsmich obrancov a štrnástich útočníkov.

"Všetci hráči si zaslúžili, aby išli na šampionát. Aj keď bolo pre nás veľmi ťažké niektorým oznámiť, že idú domov, dnes sme to museli urobiť. V tomto smere to bolo najľahšie v prípade obrancu Mária Grmana, ktorého zranenie by si vyžiadalo jeden až dva týždne absencie. V tomto prípade to za nás vyriešil osud. Na pozícii stredného útočníka sme mali šiestich hráčov. Tréneri sa rozhodli, že povestného Čierneho Petra dostane Tomáš Marcinko. Na krídelných pozíciách sme mali navyše o jedného hráča a voľba padla na Sama Bučeka," uviedol Šatan.

Realizačný tím sa pri voľbe záverečného kádra rozhodol staviť na mladosť, vekový priemer tímu je 26 rokov. Až siedmich hráčov - Erik Černák, Patrik Koch, Róbert Lantoši, Adam Liška, Mário Lunter, Matúš Sukeľ a Marián Studenič – čaká premiéra na MS v reprezentačnom A-tíme. Brankár Denis Godla bol súčasťou mužstva na predchádzajúcich dvoch svetových šampionátoch, ale dosiaľ si na nich ani raz nezachytal.

Najviac absolvovaných MS má dvojica Ladislav Nagy - Andrej Sekera. Obaja budú štartovať na v poradí ôsmom šampionáte, pričom pre Nagya budú domáce MS s najväčšou pravdepodobnosťou posledné v kariére.

Vedenie reprezentácie príliš nepočíta s príchodom Tomáša Jurča, ktorého tím Charlotte Checkers vedie v sérii 2. kola play off AHL už 3:0 na zápasy a jeho príchod je tak málo pravdepodobný. "Tomáša by sme radi mali v tíme, vlani výborne spolupracoval s Krištofom a Nagyom. Štatisticky je však veľmi pravdepodobné, že nebude k dispozícii. Po komunikácii s generálnym manažérom Bostonu Bruins nemám pozitívnu správu ani o Petrovi Cehlárikovi. Klub si ho drží pre možné potreby A-mužstva," prezradil Šatan.

"Budeme hľadať najoptimálnejšie zloženie formácií. Ešte máme nejaký čas do prvého zápasu. Verím, že všetci hráči budú v poriadku," poznamenal tréner Craig Ramsay.

Konečná nominácia slovenskej hokejovej reprezentácia na majstrovstvá sveta 2019 v ľadovom hokeji (10. - 26. mája 2019 v Bratislave a Košiciach):

Brankári: Denis Godla (KalPa Kuopio/Fín., 9/0), Marek Čiliak (Kometa Brno/ČR, 11/0), Patrik Rybár (Grand Rapids Griffins/AHL, 8/0)

Obrancovia: Patrik Koch (HC Košice, 12/0), Marek Ďaloga (Mora IK/Švéd., 87/9), Michal Čajkovský (Dinamo Moskva/KHL, 55/5), Martin Fehérváry (HV 71/Švéd., 25/1), Christián Jaroš (Ottawa Senators/NHL, 29/3), Andrej Sekera (Edmonton Oilers/NHL, 75/10), Erik Černák (Tampa Bay Lightning/NHL, 4/1), Martin Marinčin (Toronto Maple Leafs/NHL, 25/2)

Útočníci: Dávid Bondra (HK Poprad, 27/4), Dávid Buc (HC Slovan Bratislava/KHL, 33/3), Róbert Lantoši (HK Nitra, 11/2), Adam Liška (HC Slovan Bratislava/KHL, 10/2), Mário Lunter (HC '05 iClinic Banská Bystrica, 6/0), Ladislav Nagy (HC Košice, 115/34), Matúš Sukeľ (HC Slovan Bratislava/KHL, 23/2), Marián Studenič (Binghamton Devils/AHL, 6/1), Richard Pánik (Arizona Coyotes/NHL, 41/4), Tomáš Tatar (Montreal Canadiens/NHL, 50/12), Tomáš Zigo (HC '05 iClinic Banská Bystrica, 12/3), Marko Daňo (Manitoba Moose/AHL, 29/6), Libor Hudáček (Bíli Tigři Liberec/ČR, 94/20), Michal Krištof (Kärpät Oulu/Fín, 26/3)