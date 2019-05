Erik Černák s jasnou víziou našej hry: Musíme byť agresívni a nenechať si diktovať

Slovenská hokejová reprezentácia má prípravu na domáci svetový šampionát za sebou a už v piatok večer vstúpi do majstrovstiev sveta ostrým zápasom proti výberu USA.

Slováci sa v generálke na turnaj naladili utorkovým triumfom 3:2 po predĺžení nad výberom Nórska, strelecký účet v národnom tíme si v Michalovciach otvoril obranca Erik Černák. Ten premiérovo skóroval vo svojom štvrtom štarte v reprezentácii. "Bol to výborný pocit. Dal som prvý gól v reprezentácii a som za to rád," zhodnotil po stretnutí. "Puk som si nevzal, ale isto to zariadili naši maséri," pokračoval s úsmevom.

Príchodom obrancov zo zámorskej NHL sa v slovenskom reprezentačnom tíme zvýšila podpora zadných radov smerom k ofenzíve. Počas ostatných dvoch prípravných zápasov to naplno ukazoval aj Erik Černák. "V Amerike hráme ten štýl a vieme, ako podporiť útok. Vieme si vybrať ten správny čas. Každý obranca si to vie vyhodnotiť. Snažíme sa to spraviť v každom striedaní. Verím, že nám to bude vychádzať na MS," poznamenal 21-ročný košický rodák, ktorý v NHL pôsobí v klube Tampa Bay Lightning.

Utorkový duel proti Nórom bol pre Slovákov veľmi dobrou previerkou na úvod šampionátu, na ktorom ich počas prvých štyroch dní čakajú tri súboje postupne proti Američanom, Fínom a Kanaďanom. "Proti Amerike, Kanade či Fínsku to bude ešte viac agresívnejšie ako v príprave proti Nórom. Je to ich štýl a musíme byť na to pripravení a nemôžeme si nechať "skákať po hlave". Musíme ukázať, že na to máme hráčov a ukázať im svoju silu," myslí si mladý bek.

Už o dva dni na Slovensku prepukne hokejové šialenstvo v podobe 64-zápasovej porcie svetového šampionátu. Aj pre Černáka bude piatkové meranie síl s Američanmi výnimočné, veď v najcennejšom drese nastúpi na MS vo svojom rodne meste."Bude to trochu iné ako v príprave. Bude to doma v Košiciach pred plnými tribúnami, bude tam plno ľudí. Každý za nás sa už nemôže dočkať a urobíme všetko pre to, aby sme na turnaji dosiahli dobrý výsledok," vyhlásil.