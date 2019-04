Chára vyrovnal historický rekord, Marinčin je voľný pre reprezentáciu

Hokejisti Bostonu Bruins postúpili do 2. kola play-off bojov o Stanleyho pohár, keď vo vyčerpávajúcej sedemzápasovej bitke zdolali hráčov Toronta Maple Leafs 4:3.

V rozhodujúcom siedmom súboji 1. kola "medvede" z Bostonu využili výhodu domáceho prostredia a zvíťazili 5:1.

Slovenský kapitán domácich Zdeno Chára odohral 24:37 min, najviac zo všetkých hráčov svojho tímu. Chára síce nemal strelu na bránku, ale zo zápasu si odniesol tri plusové body a tiež zablokoval jednu strelu súpera a uštedril jeden bodyček. Súperom Bostonu v semifinále Východnej konferencie bude Columbus, prvý duel odohrajú vo štvrtok 25. apríla v bostonskej TD Garden.

Hrdinami Bostonu v zápase číslo 7 boli hráči zo štvrtého útoku Sean Kuraly a Joakim Nordström, ktorí si pripísali po góle aj asistencii. Fínsky brankár Tuukka Rask, ktorý rovnako ako v celej sérii opäť dostal prednosť pred Jaroslavom Halákom, chytil 32 z 33 striel hráčov Toronta. Rozhodujúcim okamihom zápasu bol gól Seana Kuralyho na 3:1 v 43. min, potom si už domáci postrážili víťazstvo umnou taktickou hrou. Posledné dva góly už padli do opustenej bránky pri power-play Maple Leafs. Boston vyradil Toronto v siedmich zápasoch 1. kola play-off aj pred rokom a rovnako aj v ročníku 2012/2013.

"Úžasný zápas. Fanúšikovia boli maximálne hluční a dávali nám energiu navyše. Ďakujeme všetkým, ktorí nás prišli povzbudiť, ale aj tým pri televíznych obrazovkách, Veľmi nám pomohli," uviedol Zdeno Chára, cituje ho portál NHL.

Štyridsaťdvaročný veterán hrá v štrnástom play-off v kariére v NHL a v utorok absolvoval už trinásty zápas číslo 7, čím vyrovnal historický rekord NHL v tejto štatistike. Pred Chárom odohrali trinásť rozhodujúcich "siedmych" súbojov o postup v play-off iba dvaja hráči - brankár Patrick Roy a obranca Scott Stevens

"Hrali sme dobre, hrali sme to, čo sme chceli, a aj tak sme neuspeli. Je to sklamanie. V celej sérii sme boli hokejovo o čosi lepší ako súper, ale neboli sme za to odmenení," skonštatoval tréner Toronta Mike Babcock.

Play-off NHL 2018/2019 - štvrťfinále - 7. zápasy:

VÝCHODNÁ KONFERENCIA

Boston - Toronto 5:1 (2:0, 0:1, 3:0) - konečný výsledok série: 4:3, Boston postúpil do semifinále konferencie

Góly: 15. Nordström (Grzelcyk, Kuraly), 18. M. Johansson, 43. Kuraly (Acciari, Nordström), 58. Coyle (Krejčí), 60. Bergeron - 24. Tavares (Ennis)

Zdeno Chára (Boston) odohral 24:37 min, 1 "hit", 1 zablokovaná strela, 3 plusové body.

ZÁPADNÁ KONFERENCIA

San Jose - Vegas 5:4 pp (0:1, 0:1, 4:2 - 1:0) - konečný výsledok série: 4:3, San Jose postúpilo do semifinále konferencie

Góly: 50. Couture (Labanc, Hertl), 51. Hertl (W. Karlsson, Labanc), 53, Couture (Burns, Labanc), 54. Labanc (Meier), 79. Goodrow (Karlsson, Sorensen) - 11. W. Karlsson (Marchelssault, R. Smith), 30. Eakin (McNabb, Theodore), 44. Pacioretty (Mark Stone), 60. Marchessault (R. Smith, Mark Stone).