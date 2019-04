Herec Juraj Bača zaskočil fanúšikov: Rázne rozhodnutie, ktoré ich zarmútilo

A dosť! Juraj Bača (31) patrí k najpríťažlivejším umelcom, ktorí nemajú núdzu o priazeň fanúšikov. Tí informácie o živote herca priam hlcú aj na sociálnych sieťach, kde je štramák stále aktívny.

Zdá sa však, že virtuálny svet začal Bačovi prekážať do takej miery, že trúbi na ústup. Juraj preto dopredu odkazuje svojim online priaznivcom - tu ma už onedlho nájdete len s ťažkosťami!

Fotogaléria 8 fotiek v galérii

Bača nazbieral body popularity vďaka seriálom Rex či Som mama. Herec je populárny aj na sociálnych sieťach, pričom na instagrame sleduje jeho profil takmer 28 000 ľudí. Teraz však Juraj nachystal pre priaznivcov veľký zvrat. „Milí priatelia, z rôznych dôvodov som sa rozhodol obmedziť moje pôsobenie na sociálnych sieťach,“ napísal Bača status na facebooku.

„Ak máte pocit, že by sme si v budúcnosti mali čo povedať ako ľudia, nie ako online profil, napíšte mi správu a rád s vami ostanem v kontakte telefonicky,“ dodal. Juraj odmieta, že by za tým boli útoky a nenávistné komentáre.

„Nie, len mám pocit, že sociálne siete skresľujú realitu, veľa ľudí žije život iných, nemajú čas na ten vlastný. Žijú v ilúzii, sebaklame, je to aj žrút času a ja to chcem podporovať v čo najmenšej miere. Možno sem-tam niečo pridám, ale súkromie si budem chrániť,“ vysvetlil Novému Času samotný Bača, ktorý randí so speváčkou Simou Martausovou. Tá je známa tým, že svoje súkromie príliš neodhaľuje. Je teda možné, že si od nej Juraj zobral príklad.