Dojímavý príbeh mamičky: Kvôli rakovine neuvidí rásť syna, vymyslela spôsob, ako na ňu nezabudne

Mladá mamička, trpiaca mozgovým nádorom, rozpráva, aké je pre ňu ťažké, že neuvidí syna dospievať.

Tyla Livingstone (22) sa cíti previnilo. Čoskoro totiž nechá svojho „nezbedného“ syna Prestona bez matky. Chcela by ho vidieť nastúpiť do školy, no to sa zrejme nestane. Lekári jej dávajú 2 až 5 rokov života.

„Láme mi to srdce. Cítim sa previnilo za to, čo nemôžem kontrolovať. Budem však bojovať za to, aby som s ním bola čo najdlhšie. Chcem ho vidieť nastúpiť do školy a chcem, aby si pamätal môj hlas a kto som,“ vyjadrila sa pre The Sun.

Otehotnela nečakane v dvadsiatich rokoch, no bola z toho rada. Mala bezproblémové tehotenstvo až do 31. týždňa, kedy začala pociťovať bolesti žalúdka. Rozhodla sa to riešiť kúpeľom, ktorý jej mal pomôcť uľaviť od bolesti. Sediac vo vani, odrazu dostala kŕč do ruky a cítila niečo zvláštne. Vedela, že niečo nie je v poriadku. „Bolo to čudné, odpadla som a prebrala sa keď mi vydesená babka volala záchranku,“ hovorí Tyla.

Záchranári ju previezli okamžite do nemocnice. Upokojilo ju, keď počas cesty cítila, ako bábätko v jej bruchu kope. V nemocnici ju vyšetrili kvôli podozreniu z vysokého tlaku, no to nebola príčina. Lekári jej odporučili magnetickú rezonanciu ako preventívne opatrenie. Keď prišli výsledky, usadili ju na stoličku a pýtali sa, či má nevoľnosti, alebo ju zvykne bolievať hlava. Ani jeden z príznakov sa jej netýkal, no lekári našli v jej mozgu 2-centimetrový nádor. Ostala v šoku. Lekár povedal, že ak sa jedná o rakovinu, tak je zatiaľ len v počiatočnom štádiu a dá sa z toho dostať.

Porodila zdravého synčeka a hoci bolo pre ňu rodičovstvo ťažké, užívala si každý jeden moment. Mesiac po jeho narodení išli s partnerom a priateľmi von, no veľa nepila. Na druhý deň sa však zobudila a pravá polovica jej tela bola ochrnutá. Nebola znepokojená, vinu prikladala tej troche alkoholu, ktorý počas noci vypila. Dva dni nič nerobila a rodina sa starala o malého Prestona. Nakoniec ju presvedčili, aby šla k doktorovi.

Ďalšia magnetická rezonancia ukázala, že nádor sa podstatne zväčšil a tlačil na jej nervy. Dva týždne strávila v nemocnici, kde sa jej snažili nádor zmenšiť pomocou liekov a potom ju prepustili domov. Nemohla však poriadne chodiť, tak sa o dieťa starala rodina. O ďalšie dva týždne si išla po výsledky z vyšetrení a dozvedela sa, že trpí najagresívnejšou formou rakoviny. „Keď som sa dozvedela tú hroznú správu, akoby som už vtedy umrela,“ opisuje Tyla. Chemoterapia a operácie na chvíľu pomohli, no nádor stále rástol. Tento druh rakoviny je veľmi ojedinelý „Je to ako keby som vyhrala v lotérií, strašnej lotérií a nedostala žiadne peniaze.“

Tyla chce čas, ktorý jej ostáva stráviť s Prestonom. Čoskoro mu začne písať narodeninové kartičky, ktoré si bude môcť otvoriť, keď už s ním nebude môcť byť. „Chcem aby vedel, že mamička spravila všetko preto, aby pri ňom mohla ostať čo najdlhšie,“ dodáva na záver.