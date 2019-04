Herec Daniel Portman z Hry o tróny exkluzívne pre Nový Čas: Šermovať ma učil slovenský kaskadér!

Hviezdny herec na Slovensku. Daniel Portman (27) sa počas uplynulého víkendu zúčastnil na 12. ročníku svetového komiksového festivalu Anime Show v Bratislave. Preslávil ho kultový seriál Hra o tróny, v ktorom stvárnil úlohu Podricka Payna.

Z nenápadného sluhu Tyriona Lannistera to dotiahol až do finále. V exkluzívnom rozhovore pre Nový Čas sa sympaťák zo škótskeho Glasgowa podelil o momenty z nakrúcania a o dojmy z jeho prvej návštevy Slovenska. Pridal aj zážitky so slovenským kaskadérom Vladimírom Furdíkom, ktorý ho učil šermovať.

Čo vás pritiahlo do Bratislavy?

Vďaka pozvaniu na festival Anime Show som mal príležitosť navštíviť Slovensko, kde som ešte nebol. Rád chodím na tieto miesta, aby som sa stretol s ľuďmi, ktorí tieto akcie podporujú. Bola to skutočne úžasná výprava na Slovensko.

Je pravda, že vám pri príprave úlohy Podricka Payna pomáhal slovenský kaskadér Vladimír Furdík?

Áno, naučil ma šermovať. V tom, čo robí, je jedným z najlepších na svete.

Zúčastnili ste sa s Vladimírom na nejakých spoločných akciách?

Za posledných pár rokov som s ním strávil veľa času. Navštívili sme niekoľko comic conov po celom svete.

Takže sa dá povedať, že ste dobrí kamaráti...

Vychádzame spolu veľmi dobre. Dali sme si už spolu zopár pív, je to skutočne skvelý chlap.

Aká bola vaša najťažšia scéna v seriáli Hra o tróny?

Tú ešte nikto nevidel, premiéru bude mať v máji.

Postava Podricka Payna je súčasťou seriálu od druhej série. Neprekvapilo vás, že sa najskôr menšia úloha prepracovala až do finále?

Bolo to pre mňa prekvapujúce a zároveň veľmi milé byť súčasťou malej postavy, ktorá je tak veľmi obľúbená. Nikdy sa tieto veci nedajú predpovedať, ale bola to milá skúsenosť.

Prečo je podľa vás postava Podricka v seriáli taká obľúbená?

Ľudia Poda milujú preto, že je tam tak veľa negatívnych postáv a on je veľmi dobrý a úprimný. Som rád, že ho tak vnímajú.

V ktorom seriáli alebo filme by ste si chceli zahrať?

Vrátil by som sa trošku do minulosti. Bol by to film od režiséra Maria Puza Krstný otec, kde by som bol Johny Corleone.

