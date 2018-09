Herec a kaskadér Vladimír z Bratislavy dobyl Hollywood: Objavil sa aj v seriáli Hra o tróny!

Tomu sa povie hviezdna kariéra! Začínal prácou s koňmi, ktorá ho katapultovala do Hollywoodu. V súčasnosti si nakrúcanie užíva ako herec po boku megahviezd, sám sa však za hviezdu nepovažuje.

Vladimír Furdík (48), Nočný kráľ z unikátnej televíznej série Hra o tróny, sa s Novým Časom podelil o zážitky. Na 30. výročie Comics salónu zavítal do Bratislavy kaskadér a herec Vladimír Furdík. Na konte má vyše 70 filmov, zahral si po boku Roberta De Nira, Nicolasa Cagea či Charlize Theron.

Cesta do Hollywoodu však bola dlhá a náročná. „Mal som 15 rokov, keď som sa stal členom jazdeckého klubu, ktorý zabezpečoval kone pre filmy. Vďaka tomu som sa dostal k filmom, kde som bol zo začiatku iba jazdec. Neskôr už odo mňa chceli, aby som si občas obliekol aj kostým a robil hercom dabléra. Neplánoval som sa stať kaskadérom, proste sa to udialo,“ hovorí.

Cesta medzi hviezdy

Ukázal, že je zdatný nielen v jazde na koni, ale aj v šerme a nerobia mu problém ani tvrdé pády. Napriek tomu si nemyslí, že práca kaskadéra je náročná. Oveľa ťažšie podľa neho je byť dobrým hercom.

„Myslím si, že zapamätať si tie dlhé texty a zároveň sa vžiť do tej postavy je veľmi náročné. Samozrejme, sú prirodzené talenty ako Robert De Niro, ktorým to ide a ani to nemusia hrať. Proste sa postavia a idú.“ Vzťahy na pľaci sú najmä o profesionalite.

„Mám dobré vzťahy so všetkými hercami s ktorými som účinkoval vrátane hercov zo seriálu Hra o tróny či s Nicolasom Cageom. Viac - menej sú to však pracovné vzťahy,“ priznáva. Najbližšou zo všetkých mu je postava „gypsy“ z filmu Sherlock Holmes 2, kde si zahral po boku „ironmana“ Roberta Downeyho Juniora.

Novodobým fenoménom komiksových hrdinov neunikol a dabléra si strihol aj v snímke Thor: Temný svet. Najväčšiu pozornosť na seba strhol, keď sa z neho stal Nočný kráľ v sérii Hra o tróny. Z neznámeho dabléra sa katapultoval na hviezdu, netrúfa si však sám seba takto označovať.

Ako vraví, je rozdiel pracovať s americkou a slovenskou produkciou. Ak má spoločnosť dostatok financií, zábery sa môžu opakovať, či skúšať rôzne iné veci. „Pripravoval som jednu bitku a režisér ju menil asi päťkrát a trvalo nám to tri mesiace. To by sa na Slovensku nestalo. Tam je to vždy maximálne dvojdňová záležitosť,“ prezrádza. Ak mu to pracovná vyťaženosť dovolí, vždy sa rád zastaví v Bratislave, kde má rodinu a trvalé bydlisko. Žije však životom kočovníka a je neustále na cestách alebo v Česku, kde má manželku a deti.

Nočný kráľ

Meno: Vladimír Furdík

Dátum narodenia: 1. 7. 1970, Československo

Prezývky: Vlad, Furďo

Profesia: herec, dablér, kaskadér

Filmy: Eragon (2006), Skyfall (2012), Princ z Perzie: Piesky času (2010), Sherlock Holmes 2 (2011), Prometheus (2012)

Doposiaľ najdôležitejšia úloha: Nočný kráľ v seriáli Hra o tróny