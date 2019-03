Finále seriálového megahitu Hra o Tróny sa nezadržateľne blíži: Obávaného Nočného kráľa si zahral Slovák!

Nepovedal jediné slovo a aj tak je najobávanejšou postavou televízneho seriálu Hra o Tróny!

Reč je o kaskadérovi a hercovi Vladimírovi Furdíkovi (48) z Bratislavy! Ten je síce pre väčšinu Slovákov neznámy, preslavíli ho však nespočetné úlohy vo filmoch svetových formátov. Na konte ich má viac ako 70! Objavil sa po boku hollywoodskych hviezd ako Chalize Theron, Robert De Niro, Channing Tatum či Chris Hemsworth. To je však iba zlomok jeho práce.

Furdíkovou najväčšou úlohou je momentálne rola Nočného kráľa v Hre o tróny, kde je jednou z hlavných a kľúčových postáv! Svoje premeny zachytil aj na Instagrame, na ktorý upozornila čitateľka. V úlohe seriálového kráľa pôsobí Vladimír Furdík od šiestej série. V poslednej ôsmej, ktorá bude mať premiéru 15. apríla, je to práve obávaný Nočný kráľ a jeho armáda mŕtvych, na koho príchod čakajú nielen zvyšné seriálové postavy, ale aj diváci po celom svete.

Nastávajúce epizódy sľubujú najväčšiu bitku medzi živými a mŕtvymi, čo jednému z fanúšikov na Instagrame potvrdil aj Vladimír. Na prosbu, aby prezradil niečo z ôsmej série, Vladimír odpovedal, že dôjde k veľkej bitke. On sám je pritom odborníkom na spomínanú oblasť, bol to práve nadaný Slovák, kto pomáhal vytvoriť nejednu bojovú scénu v úspešnej sérii. To, ako dopadnú tie najnovšie, sa diváci dozvedia už o necelý mesiac!