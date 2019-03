Začalo sa druhé kolo prezidentských volieb: Slováci si vyberajú novú hlavu štátu

Slováci si v druhom kole volia prezidenta.

Volebné miestnosti v 5940 okrskoch sú otvorené od 7.00 do 22.00 h. Ľudia si prezidenta vyberú z dvojice Zuzana Čaputová a Maroš Šefčovič. Voliť môže viac ako 4,45 milióna občanov žijúcich doma i v zahraničí. Voľby stoja viac ako 12,7 milióna eur. Prezidenta SR si voliči vyberajú na funkčné obdobie piatich rokov.

Hlas preferovanému kandidátovi odovzdajú voliči tým, že zakrúžkujú jeho poradové číslo na listine. Na voľbu potrebuje volič s trvalým pobytom na Slovensku platný občiansky preukaz. Ten je potrebný aj v prípade, ak volič hlasuje pomocou voličského preukazu mimo miesta svojho trvalého bydliska. Pokiaľ žije volič v cudzine, ale príde na Slovensko voliť, musí si priniesť cestovný doklad a vyhlásenie o trvalom pobyte v cudzine.

Volič, ktorý nemôže zo závažných, najmä zdravotných, dôvodov prísť voliť prezidenta SR do volebnej miestnosti, môže požiadať o prenosnú volebnú schránku. Žiadať možno obec, v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu. Volebný zákon myslí aj na ľudí, ktorí pre zdravotné postihnutie alebo preto, že nevedia čítať alebo písať, nemôžu upraviť hlasovací lístok sami. Umožňuje im, aby to za nich urobila iná osoba, ale nesmie to byť člen okrskovej volebnej komisie.

Počas volebného dňa plynie moratórium. Až do skončenia hlasovania je zakázané viesť kampaň aj informovať o kandidátoch v ich prospech či neprospech. Pre voličov je spustená aj infolinka ministerstva vnútra. Na čísla 02/ 4859 2317, 02/ 4859 2312 môžu občania volať počas celého dňa až do uzavretia volebných miestností. Linky sú určené verejnosti a občanom na nich odpovedajú na otázky týkajúce sa volieb.

Slovensko malo dosiaľ štyroch prezidentov. Prvým bol Michal Kováč, ktorého však volil parlament. Priamo si občania volili hlavu štátu prvýkrát v roku 1999, vybrali si Rudolfa Schustera. Po ňom bol dvakrát v čele štátu Ivan Gašparovič a dosiaľ posledným prezidentom je Andrej Kiska. Funkčné obdobie mu uplynie 15. júna, keď bude inaugurovaný jeho nástupca.