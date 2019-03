Bude to výborný hráč! Koho Zdeno Chára vychválil do nebies?

Ďalší z cieľov si splnil a sústreďuje sa na ďalšie. Obranca a kapitán hokejistov Boston Bruins Zdeno Chára (42) minulý týždeň strelil svoj jubilejný 200. gól v NHL, čo už skôr sľúbil otcovi Zdeňkovi a následne mu ho venoval. Teraz chce v čo najlepšej forme dohrať základnú časť a potom začne myslieť na boje o Stanleyho pohár, kde bude mať jeho tím najvyššie ambície.

Zdeno Chára doviedol Boston k zisku Stanleyho pohára v sezóne 2010/2011 a podľa odborníkov v zámorí bude mať veľké šance na úspech aj v tohtoročnom play-off. Účasť v ňom si tím definitívne zaistil minulý týždeň.

„Momentálne sú to len také predpovede. Sústreďujeme sa v prvom rade na to, aby sme do konca základnej časti hrali dobrý hokej. Potom začne každý od nuly a nebude záležať na tom, ako hral dovtedy. Výhodou možno bude len štart série v domácom prostredí. Sme si toho vedomí, a preto nemyslíme príliš dopredu,“ uviedol kapitán Bostonu, s ktorým minulý týždeň podpísal nový kontrakt na ďalšiu sezónu a následne strelil 200. gól v základnej časti profiligy.

V pondelok sa jeho tím predstavil na ľade lídra celej súťaže Tampa Bay Lightning a hoci po druhej tretine viedol ešte 4:2, napokon prehral s domácimi 4:5. „Sú to také smutné zápasy, z ktorých sa musíme poučiť. Za priaznivého stavu musíme hlavne dobre brániť, nepúšťať súpera do prečíslení a ponúkať mu šance zadarmo,“ upozorňuje Chára.

