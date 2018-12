Prasklo najšokujúcejšie tajomstvo Meghan Markle: Zverstvá na svadbe a... Toto už vojvodkyňa nezachráni!

Svadobčania sú často odmeňovaní rôznymi darčekmi, ktoré im majú pripomínať ich účasť na veľkom dni ženícha a nevesty. Čo však pripravila ako pamiatku svojim hosťom na prvej svadbe vojvodkyňa Meghan Markle, je poriadne cez čiaru.

Bývalá herečka sa prvýkrát vydala v roku 2011 na exotickej Jamajke. Ako spomína jeden z hostí jej svadby, tento ostrov si zamilovala už počas detských dovoleniek. "Snívala, že sa vydá s pieskom na nohách." Párik svadbu poňal ako plážovú párty, ktorá trvala celý víkend.

V mailoch, ktoré teraz vyšli na verejnosť a zachytávajú komunikáciu Meghan a jedného z hostí, sa dozvedáme, že oslava mladej lásky mala aj ilegálny podtón. Špeciálnym darčekom pre hostí totiž boli darčekové tašky, obsahujúce malé zelené prekvapenie. Meghan podľa portálu The Sun pri plánovaní nelegálneho úletu napísala,"ubalíme zhruba 200 jointov".

Marihuana však bola v roku 2011 na Jamajke prísne zakázaná a teda so svojím vtedajším snúbencom Trevorom Engelsonom porušila zákon. Práve mladý ženích mal "využiť svoju charizmu" a od jedného zo zamestnancov rezortu vybaviť sušenú rastlinu. Tá bola na ostrove čiastočne legalizovaná až v roku 2015, kedy legislatívci povolili prechovávať "menšie množstvo marihuany". Samotná svadba potom podľa slov jedného z hostí pripomínala "opilecký večierok". Podľa jeho slov však Meghan veľa "nehúlila". "Zo začiatku to vyzeralo, akoby ani nevedela fajčiť. Občas si potiahla, aby nevyzerala, že sa na tom nechce zúčastniť. Skôr Trevor so svojimi kamarátmi si užívali opojenie celý víkend."

Jeden z hostí si omylom takmer odniesol cukrovinkový balíček s rastlinným obsahom domov. "To by bol riadny prúser počas hraničnej kontroly na letisku," žartoval účastník svadby. Ako sám povedal, nikto zo zúčastnených nemal problém s tým, že aj takéto látky sa na svadbe podávali, i keď nie všetci ich aj aktívne užívali. Po svadobnom víkende si na Jamajke dopriala dvojica aj medové týždne.