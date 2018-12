Vojvodkyne Kate a Meghan sa na Vianoce správali ako kamarátky: Drsná pravda o ich širokých úsmevoch

Nemusia nimi byť v skutočnosti, ale vystupovať ako priateľky na verejnosti musia.

Celú jeseň sa britské médiá zaoberajú nezhodami medzi manželkami princov Williama a Harryho. A tak zasiahla britská kráľovná Alžbeta II., ktorá si Meghan a Kate pozvala na koberček a dôrazne im naznačila, že si želá, aby sa pred novinármi tvárili ako kamarátky. A tak sa na verejnosti počas Vianoc obe slávne dámy dotýkali jedna druhej a boli samý úsmev.

Na ceste do kostola na Sandringhamskom panstve sa Kate a Meghan neustále usmievali a jemne sa povzbudzovali dotykmi rúk a chrbta. Do duše im okrem kráľovnej prehovoril aj jej syn princ Charles.

"Kráľovná a Charles celú situáciu vyriešili tým, že priamo zasiahli, donútili oba páry, aby sa počas Vianoc skutočne rodina stmelila. To znamená, že oba páry museli ísť do kostola spolu ako účastná štvorka, ako sa tvárili vlani pri rovnakej ceste. Áno, bolo to pre nich divné a nepríjemné kvôli tomu, čo sa udialo počas posledných dvanástich mesiacov. Ale šíriť ďalšiu negativitu na Vianoce neprichádzalo do úvahy," uviedol zdroj z kráľovskej rodiny v rozhovore pre The Sun.