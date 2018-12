Adela Vinczeová a Dano Dangl sa dočkali návratu: Milosť od Markízy!

Dočkali sa návratu! Moderátorka Adela Vinczeová (38) a producent Dano Dangl (43) všetkých prekvapili, keď na začiatku roka vyrukovali s vlastnou šou 2 na 1, ktorej predchádzalo odmietnutie účinkovania v šou Milujem Slovensko. Diváci Markízy šaleli a pilotný diel s tenistkou Dominikou Cibulkovou (29) mal skvelé čísla sledovanosti. Fotogaléria 8 fotiek v galérii

V tom čase sa hovorilo o okamžitom nasadení do jesennej štruktúry. Prišiel však obrovský šok a ostrieľaná vtipná dvojica dostala stopku. Najnovšie informácie Nového Času však hovoria v prospech Adely a Dana, ktorým mala v Záhorskej Bystrici opäť zasvietiť zelená.

Adela a Dano sú dlhé roky značkou kvality. To si uvedomovala aj Markíza, keď im hodila pilotný diel šou 2 na 1 do televízneho rybníka vo februári tohto roka. Zrejme ani oni netušili, aký bude mať zábavná šou ohlas. Diváci po nej skočili ako ryby po veľmi dobrej návnade a bolo jasné, že relácia bude pokračovať.

Jesenná štruktúra tak mala patriť práve Adele a Danovi, ktorí mali rozosmievať so svojimi hosťami divákov pri televíznych obrazovkách. Kým na začiatku to vyzeralo ružovo, okolo nasadenia šou bola neskôr kopa otáznikov. Adela s Danglom totiž sedeli ešte na stoličkách šou RTVS Milujem Slovensko a vyzeralo to, že držia v šachu dve televízie. Nakoniec však verejnoprávna televízia ohlásila nové mená kapitánov a dvojica tak bola k dispozícii práve Markíze.

Diváci ich však v jesennej štruktúre hľadali márne. „Jeseň je plná. Relácia by mala ísť oveľa neskôr,“ povedal v auguste zdroj Nového Času. Vinczeová a Dangl tak mohli chápať tento krok od kompetentných ako podraz. Novému Času sa však podarilo zistiť, že obe strany sa po novom v tichosti dohodli. „Videl som ich, ako nakrúcali skrytú kameru v predajni jedného z mobilných operátorov. Boli v skvelej nálade a bolo vidieť, že si to užívajú,“ prezradil Novému Času dobre informovaný zdroj.

Idú do vysielania

Vyzerá to tak, že Adela aj Dano majú flek v Záhorskej Bystrici už istý. „Robíme na tom už nejaké obdobie. Pripravujeme to, už je ten čas. Úplne presne neviem, kedy to pôjde na obrazovky. Veľmi ma to zaujíma, ale v tejto fáze to nie je podstatné. Pre mňa je dôležité, aby sme to urobili čo najlepšie, aby sme si za tým stáli,“ potvrdil novinky o ich relácii Dangl a pridala sa aj Adela: „S Danom sa mi nakrúca veľmi dobre. Mám rada jeho energiu a myslím si, že nám to stále ladí ako aj pri iných projektoch. Nie je to však len o ňom, ale o celom kreatívnom tíme, s ktorým sa na tejto relácii mimoriadne, ale radostne namakáme.“

Samotná televízia robí, pokiaľ ide o hostí, ktorých si bude prostoreká dvojica doberať, tajnosti. „Dano Dangl, Adela Vinczeová a tím televízie Markíza pracujú na nových častiach programu 2 na 1, ktorý sa pri pilotnej časti stretol s mimoriadnym diváckym úspechom. Už v roku 2019 sa diváci môžu tešiť na niekoľko nových častí,“ povedal šéf PR a marketingu Michal Borec.