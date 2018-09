Nečakaný zvrat! Miroslav z identikitu prehovoril: Nechápem, prečo som na policajnej kresbe!

Muž, ktorého hľadá celé Slovensko, prehovoril. Novému Času sa ozval Miroslav Č., ktorý je podľa svedka a exkolegu človekom z identikitu.

Miroslav sa len nedávno presťahoval do Ostravy a netuší, prečo sa po ňom spustilo veľké pátranie. Zároveň odmieta, že by mal čokoľvek spoločné s vraždou Jána Kuciaka († 27) a Martiny Kušnírovej († 27). Ako sa jeho podobizeň dostala na policajnú kresbu?

Začiatkom minulého týždňa zverejnil špeciálny prokurátor obrázok svedka. Mal mať dôležité informácie o poprave mladého páru, ktoré môžu posunúť vyšetrovanie prípadu výrazne vpred. Pred celým Slovenskom ho vyzval, aby sa čo najskôr prihlásil na polícii a o pomoc zároveň požiadal aj verejnosť. Netrvalo dlho a muža z identikitu spoznal Marek (38) z Veľkej Mače. Po tom, čo vypovedal na polícii sa ozval aj do redakcie Nového Času s tým, že občania si zaslúžia poznať pravdu.

Opísal Miroslava (32), s ktorým pracoval cez leto ako murár na stavbe v Trnave a ktorý taktiež býval vo Veľkej Mači. „Ja som došiel z väzenia, teraz sú to asi dva mesiace. Robili sme spolu dva týž­dne v auguste, potom zdrhol z roboty. To bolo niekedy koncom augusta. September už nechodil celý do roboty a potom odišiel do Česka,“ prezradil nám a dodal, že Miroslav je tvrdý chlapík, bojovník MMA a má za sebou zápasy v klietke. „Chválil sa, akože len predo mnou, že to vie. Že robil bojové umenie, proste sa chválil, že je niekto,“ povedal Marek, ktorého po výsluchu mala polícia zobrať aj na miesto činu úkladnej vraždy. „Pýtali sa ma, kde býva (Miroslav Č.), to som nevedel presne, ale ukázal som im približne kde. Ukázali mi tú trasu, ako mohol prejsť k tomu domu, na to miesto vraždy. Že tam nie sú kamery, že to mohol byť on, už tam dlhšie býval a poznal obec, vedel, kde sú kamery,“ opísal správanie kriminalistov.

O ničom netuší

To že bol Miroslav v hladáčiku kriminalistov nám potvrdili aj susedia zo Spišskej Teplice, odkiaľ pochádza. „Bola tu polícia asi pred dvoma týždňami. Prišli v civile. Vypytovali sa na Mira, či ho niekto videl. Ukazovali fotky – Mirovu, jeho manželky i mamy. Všetci sme boli prekvapení. Netušili sme o čo ide,” povedali susedia, ktorí Mira poznajú odmalička. Jeho príbuzní z obce o ničom netušili. „Podľa mňa ten muž na identikite nie je Miro. Možno sa na neho trochu podobá, ale nemyslím si, že by to bol môj vnuk. Je to dobrý, pracovitý človek, ktorý nikdy nikomu neublížil. Neviem si predstaviť, že by sa zmenil a stal by sa z neho násilník. U mňa policajti neboli,” povedala jeho babka Anna (72) s tým, že ho naposledy videla minulý rok na dušičky.

Po niekoľkých dňoch sa nám z Ostravy, kde sa nedávno presťahoval, ozval aj samotný Miroslav, ktorý vylúčil akúkoľvek spojitosť s vraždou Kuciaka. Z toho, že sa jeho tvár obletela prostredníctvom médií celé Slovensko je v šoku on aj celá jeho rodina. „Mne, keď to volala svokra a moji príbuzní, tak my sme zostali hotoví z toho, že prečo práve ja. Veď ja s tým nič nemám. V piatok som začal volať policajtom, oni si zobrali moje číslo a všetko, ale zatiaľ sa mi ešte nikto neozval,“ povedal pre Nový Čas Miroslav a vysvetlil, že do Čiech odšiel z Veľkej Mači kvôli lepšej práci. Vôbec nechápe, ako by jeho svedectvo mohlo polícii pomôcť pri vyšetrení vraždy a tvrdí, že Jána Kuciaka ani Martinu Kušnírovú nikdy nevidel. „Ja ani neviem kde ten dom je, neviem ani na akej ulici to bolo,“ vyhlásil.