Muž z identikitu z prípadu vraždy Jána Kuciaka († 27) a Martiny Kušnírovej († 27): Hľadajú ho v Ostrave

Rozsiahle pátranie! Po tom, čo prokuratúra zverejnila portrét neznámeho muža, ktorý má mať informácie k vražde Jána Kuciaka († 27) a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej († 27), ozval sa do redakcie Nového Času jeho exkolega Marek (38).

V zobrazení spoznal Miroslava Č., ktorý by v súčasnosti už nemal žiť na Slovensku, ale v Česku, konkrétne v Ostrave. Na jeho nájdení spolupracuje slovenská polícia s českou.

Prokuratúra prezentovala, že osobu na zverejnenom portréte hľadá, lebo by mohla disponovať informáciami k skutku či páchateľom.

Marek po tom, čo spoznal svojho bývalého kolegu, vypovedal na polícii. Osobu, ktorú hľadá polícia, spoznal ako bývalého kolegu Miroslava Č. „Viem, aké to je, keď niekto niekoho stratí, tak som chcel pomôcť. Myslel som aj na odmenu, ako asi každý, ale nemotivovali ma len financie,“ vysvetlil Marek. Ako dodal, spoznal ho a ďalej je to na vyšetrovateľoch.

Česko - dobrá voľba

Dnes však vo Veľkej Mači Miroslava Č. už nenájdete. To, že odišiel spolu s rodinou do Ostravy, nám potvrdili vo Veľkej Mači, ako aj v Spišskej Teplici, odkiaľ pochádzal. Ako sa postupuje v jeho hľadaní, naša polícia ani prokuratúra neprezradili. Hovorca Národnej centrály proti organizovanému zločinu v Česku TV Markíza potvrdil, že s našou políciou spolupracuju.

„Náš útvar (NCOZ) spolupracuje so slovenskými kolegami (NAKA), no vzhľadom na to, že trestné konanie vedie Slovenská republika, nie sme oprávnení poskytovať akékoľvek informácie,“ povedal pre TV Markíza Jaroslav Ibehej. Podľa bývalého šéfa českých vojenských tajných a bezpečnostného analytika Andora Šándora je ich krajina ideálnym úkrytom.

„Všeobecne môžem povedať, že pre Slováka, ak by sa chcel schovať, by bola Česká republika dobrá voľba. Pre Slováka je plusom už len to, že nebude nijako vyčnievať,“ vysvetlil Šándor. Dodal, že by sa stratil ľahšie ako v inom štáte.

Milión od štátu stále platí

Krátko po brutálnej vražde vyzval vtedajší premiér Robert Fico verejnosť, že ak má niekto informácie, ktoré by pomohli objasneniu, môže dostať milión eur. Sumu aj reálne prezentoval na kontroverznej tlačovej konferencii. Podľa odborníka takto prezentovaná odmena bola podľa očianskeho zákonníka verejným prísľubom.

Ak by Marek opoznaním svojho bývalého kolegu prispel k objasneniu vraždy, mohol by mať nárok na peniaze. „Teoreticky by to mohlo byť, verejný prísľub ráta s možnosťou, že sa nenaplnia všetky podmienky, aj takýto variant môže prísť, je to však v špekulatívnej rovine, ale nie vylúčené,“ vyjadril sa bývalý šéf slovenských vyšetrovateľov Jaroslav Ivor.

Ako bude postupovať polícia

V minulosti sa to riešilo formou dožiadania, ale dnes existuje najnovší inštitút, ktorý sa volá Európsky vyšetrovací príkaz. Týmto spôsobom sa v rámci krajín Európskej únie spolupracuje na vybavovaní jednotlivých úkonov trestného konania.

Môžu to byť rôzne úkony, domová prehliadka, výsluch osoby, dokonca odpočúvanie, a tak ďalej. Je to zjednodušený a zrýchlený spôsob spolupráce. Ak sa preukáže, že osoba, ktorá by mala vypovedať, je v zahraničí, tak štát požiada o vykonanie takéhoto úkonu.

Možnosti:

Výsluch bez slovenských policajtov - úkon vykonajú iba príslušníci zahraničnej polície (napr. českej)

Výsluch so slovenskými policajtami - úkon vykonajú príslušníci zahraničnej polície, naši budú prítomní



Osobu musia preveriť

