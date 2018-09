Ľudia opäť vyjdú do ulíc: Ďalší pochod Za slušné Slovensko

Ďalší pochod iniciatívy Za slušné Slovensko bude v piatok 28. septembra v Bratislave so začiatkom o 19.00 h.

Okrem toho sa pochody uskutočnia aj v Košiciach a Banskej Bystrici, uviedol to v nedeľu počas tlačovej konferencie na Námestí SNP v Bratislave predstaviteľ tejto iniciatívy Juraj Šeliga. Podľa Šeligu pôjde pochod z Námestia SNP cez Palisády smerom k Národnej rade SR. Organizátori pripomenuli, že ani po siedmich mesiacoch verejnosť nepozná vraha investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Rovnako nie je známy ani jej objednávateľ.

Protest ohlásila iniciatíva Za slušné Slovensko spolu s ďalšími iniciatívami vedcov, študentov, farmárov, umelcov, učiteľov či mimovládnymi organizáciami. "Chceme žiť v slušnej krajine, kde politici slúžia verejnosti a dodržiavajú zákony. My sme sa v priebehu leta presvedčili, že Slovensko takto nefunguje, a preto sa treba ozvať a politikov na to upozorniť," povedal Fedor Gömöry z iniciatívy Veda chce žiť.

"Je to aj apel na pána Bélu Bugára, ktorý dnes jediný drží túto politickú koalíciu," povedal Šeliga. Podľa neho by mala prísť nová vláda, ktorá by mala byť dôveryhodná. Organizátori pripomenuli, že od zostavenia vlády Petra Pellegriniho (Smer-SD) prešlo pol roka, ale nemajú pocit, že by presadil kroky, ktoré by pomohli, aby ľudia opäť začali veriť v štátnu moc. Pellegriniho vláda podľa nich nie je dôveryhodná. Organizátori kritizujú ministerku vnútra Denisu Sakovú (Smer-SD), pretože zatiaľ nepredstavila nový zákon o Policajnom zbore. Rovnako poukázali aj na únos vietnamského občana.

Karolína Farská z iniciatívy Za slušné Slovensko vyzvala ľudí, aby si priniesli sviečky, baterky, lampáše či mobily, ktorými budú svietiť. "Chceme poukázať, že svetlo vždy porazí tmu," doplnila.