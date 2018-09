Vojna v Poprade pokračuje: Bývalý šéf klubu vrátil požičané!

Vrátil požičané.

Vedenie hokejového klubu z Pop-radu minulý týždeň obvinilo svojich predchodcov z netransparentného šafárenia s financiami a navyše prišlo s odhalením, že v kanceláriách boli nainštalované profesionálne odpočúvacie zariadenia. Oficiálne na to zareagoval bývalý hráč a šéf Popradu Tibor Turan (56). Turan sa na svoju tlačovku vyzbrojil množstvom dokumentov, ktorými chcel vyvrátiť obvinenia. O spomínanom odpočúvaní už skôr vyhlásil, že nevie, či sa má nad tým pousmiať, alebo zaplakať! „Mám niekoľko súdnych sporov s hokejovým klubom, ale tie nebudem komentovať. Počkám si na výsledok,“ uviedol bývalý šéf HK, pričom ukázal svoju pracovnú zmluvu vrátane korešpondencie o neplatnosti jej výpovede.

Taktiež zdokumentoval, že vedenie klubu vedelo o všetkých pôžičkách, dlhoch a o hospodárení bolo podrobne informované. „Myslíte si, že na správnych radách sa nepredkladalo účtovníctvo? Ak máte zmluvu o sponzorstve na začiatku sezóny na 400 000 a tie peniaze nedostanete ani v polovici sezóny, musíte si požičať, aby sa hokej mohol hrať,“ vysvetlil skúsený funkcionár. „Súdim sa aj za tri mesiace vyúčtovanej a nevyplatenej výplaty a tridsať mesiacov nevyplatenej mzdy, to je dohromady 62 700 eur,“ tvrdí Turan.

Najvážnejšie obvinenie sa týka predaja a premeny klubu na akciovku. „Majiteľom klubu je občianske združenie. Terajšie vedenie sa snažilo najprv od neho previesť licenciu na novozriadenú akciovú spoločnosť HK Poprad. To nebolo možné, lebo licenciu vlastní Pro Hokej. Tak sa snažilo z HK, s. r. o., previesť len aktíva na akciovú spoločnosť. Ani to nevyšlo, a tak kúpilo celý HK, s. r. o., ktorého stopercentným vlastníkom je občianske združenie. No toto občianske združenie už v akciovej spoločnosti nemá ani percento a prišlo tak o klub,“ dodal na záver Turan.