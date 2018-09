V obci Kľak slúži potetovaný kňaz: Aha, ako vyzerá jeho telo bez rúcha!

Katolícky kňaz Michal Lajcha (34) pôsobí v obci Kľak či Ostrý Grúň (okr. Žarnovica), v ktorých nacisti v spolupráci so slovenskými kolaborantmi zavraždili celkovo 148 obyvateľov obcí a následne ich vypálili.

Mladý farár nedávno urobil nečakaný krok. Dal si totiž na chrbát vytetovať v hebrejčine žalm 23, ktorý znie: „I keby som mal ísť tmavou dolinou, nebudem sa báť zlého, lebo ty si so mnou.“ Fotografiu zverejnil na svojej stránke, čím rozpútal obrovskú debatu a ušlo sa mu aj kritiky.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

„Nechcela som sa zapájať, ale nedá mi... Ako katolícky kňaz ste morálnou autoritou a musíte počítať s tým, že akékoľvek vaše konanie ovplyvňuje konanie ľudí...“ píše v jednom z komentárov Jana. „Veľadôstojný pán, Božie slovo - aj žalm 23 vytetovať priamo do srdca, nie na kožu. Je to pre svet čitateľnejšie ako kerka na chrbte. Veľké sklamanie,“ pridala sa aj Mária.

Veriacim z farnosti, ktorí ho osobne poznajú, tetovanie neprekáža. „Je obľúbený kňaz, dobrý športovec a ide príkladom. Tetovanie má na mieste, kde ho nevidieť. Problém je možno to, že fotku zverejnil na svojej stránke,“ myslí si veriaca Iveta. Michal Lajcha očakával, že vyvolá svojou fotkou veľkú diskusiu.

„Tetovanie som plánoval už pred piatimi rokmi, keď som bol ako kaplán v Prievidzi. Zrealizovalo sa to až teraz. A prečo práve žalm 23? Sprevádza ma celý môj život a páči sa mi,“ povedal s úsmevom Michal Lajcha. „Čakal som takúto debatu, keďže som katolícky kňaz a na stránke mám viac ako dvetisíc priateľov. Je to teda veľmi široká a pestrá vzorka ľudí, sú tam liberáli, konzervatívci, veriaci, ale aj neveriaci. Každý má svoj názor. Som však za to, že diskusia nás posúva ďalej,“ dodal mladý farár.

Jeho stránka na sociálnej sieti obsahuje veľa záberov aktivít, ktoré by možno mnohí u kňaza neočakávali. „Mám veľmi rád šport. Venujem sa hokeju, skialpinizmu, ale aj horskej či cestnej cyklistike. V zime je to jednoznačne skialpinizmus. Spoločná fotka v bielom oblečení vznikla na vianočnom plese s chalanmi, odkiaľ pochádzam. Ide o kresťanský ples, ktorý organizovala moja sestra. A bola to nejaká scénka,“ hovorí s úsmevom mladý farár.

Jeho meno sa v minulosti spájalo s tým, že podporoval Mariana Kotlebu a jeho stranu. „Neuvážene som šíril, myslím, dve videá. Bola to chyba. Určite nie som podporovateľ Kotlebu a jeho strany. Kotlebu som nikdy nevolil. Pre mňa je tento človek nekompatibilný s Bibliou a učením Ježiša Krista.“

Tetovanie nie je v cirkvi zakázané

Martin Kramara, hovorca Konferencie biskupov Slovenska

Katolícka cirkev nemá záväzné predpisy vzhľadom na tetovanie. Jeho vhodnosť či nevhodnosť závisí od okolností, podoby a motivácie. Na jednej strane existujú tetovania ako napr. tradičný kríž v koptskej cirkvi, ktoré môžu byť odvážnym prihlásením sa ku kresťanskej identite. Na strane druhej sú aj také, ktoré skôr vyvolávajú otázky.

Ľudská koža je sama osebe úžasným dielom Stvoriteľa. Ak človek váha, či dávať nálepky na ferrari, mal by si dvakrát rozmyslieť, či potetovať vlastné telo. K tomu treba vziať do úvahy množstvo zdravotných rizík, možné komplikácie pri magnetickej rezonancii atď. Zjednodušene povedané - z pohľadu cirkvi nie je tetovanie zakázané. Treba to však veľmi dobre zvážiť a nepodliehať len módnym výstrelkom.