Česká ministerka má pochybný diplom zo slovenskej vysokej školy: Spravodlivosť povedie podvodníčka?

Ani si poriadne nesadla do kresla a už má čo vysvetľovať. Novopečená česká ministerka spravodlivosti Taťána Malá (36) má pochybný titul zo slovenskej Paneurópskej vysokej školy v Bratislave.

Podľa odborníkov opísala časť svojej diplomovej práce. Malá tak spôsobila nemalé problémy premiérovi Andrejovi Babišovi (63), ktorý potrebuje pomoc komunistov, aby mohol vládnuť krajine.

Na problém upozornil Český rozhlas, ktorý si dal Malej prácu z roku 2011 overiť u odborníkov. Tí jej prácu preverili špeciálnym systémom na odhaľovanie podvodných prác. Ukázalo sa, že časť práce je zhodná s jednou odbornou knihou a časť dokonca so staršou prácou o 5 rokov od študentky z Masarykovej univerzity v Brne. A to dokonca aj s preklepmi. „Je vylúčené, aby išlo o náhodnú chybu. Pokiaľ sa pozrieme na zoznam použitých zdrojov, v celej práci sme nenašli zmienku, že by bola využitá práca Veroniky Grossovej. Skopírovanie cudzieho textu, vydávaného za vlastný, nepriznanie autorstva je tým najhorším prehreškom, ktorého sa študent môže dopustiť pri príprave odborného textu,“ povedal pre Rádiožurnál Jan Mach z Vysokej školy ekonomickej.

Samotná škola v reakcii uviedla, že. No podľa dostupných informácií slovenský systém overovania vtedy nepracoval s databázou českých prác.

Pritom práve táto škola už v minulosti čelila kritike pre úroveň vyučovania. „Veľmi ma to mrzí, pretože tá téma, o ktorej som v diplomovej práci písala, bola téma, ktorá ma zaujímala. Naozaj som tomu venovala mnoho mesiacov, používala som rôzne zdroje. Bohužiaľ, nemôžem vylúčiť, že som niekde zabudla uviesť citáciu,“ hájila sa Malá. Tá nie je prvá šéfka rezortu spravodlivosti s problémovým titulom. Z rovnakej pozície musel v minulosti odstúpiť Ján Kalvoda, ktorý si vymyslel titul JUDr.

Malej sa zastal aj premiér so slovenskými koreňmi Babiš. Povedal, že ide iba o kampaň a ministerka má jeho podporu. Proti Malej však vystúpili komunisti z KSČM.V sobotu popoludní strana oznámila, že svojimi hlasmi napokon podporia menšinovú vládu Babišovho ANO a ČSSD. Bez hlasov komunistov by totiž Babiš vládnuť nemohol.