Juraj Loj a Zuzana Kanócz prekvapili priznaním: Na svadbu zabudnite!

Svadobné zvony im nezahrajú! Herecká dvojica Zuzana Kanócz (37) a Juraj Loj (35) tvoria pár už viac ako jedenásť rokov. Napriek tomu, že v minulosti si dvojica prešla aj krízou, dnes majú dve deti - syna Lucasa (5) a dcérku Izabellu (2).

Ani ratolesti ich však nedoviedli k tomu, aby zatúžili po veľkom dni a pred oltárom si povedali áno. Prečo sa do svadby nehrnú? Juraj Loj a Zuzana Kanócz tvoria jeden z najstabilnejších párov nášho šoubiznisu, keď sú spolu už vyše jedenásť rokov.

V minulosti sa však aj oni museli popasovať s problémami, keď Zuzana riešila vzťahovú krízu jazykovým kurzom v New Yorku. Nakoniec sa ich cesty opäť spojili a majú spolu syna Lucasa a dcéru Izabellu. Ani dva poklady ich však stále nedotlačili k tomu, aby svoje životy spečatili aj pred oltárom. „Vždy sme to brali tak, že čo má prísť, príde. Aj vo vzťahu sme takí, jednoducho to nepotrebujeme. Teraz nám to nieže takto vyhovuje, ale čo je väčšou zárukou lásky, ako sú deti? Papier to nenahradí, určite to nie je viac ako deti,“ prezradil Novému Času Loj. Je zrejmé, že herci sú so svojím životom spokojní a neplánujú na ňom nič meniť.