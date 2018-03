Herečka Zuzana Kanócz pocítila odvrátenú stránku svojej práce: Pravda o tom, prečo sa stiahla do ústrania

Pocítila odvrátenú tvár práce! Herečka Zuzana Kanócz (38) pred kamerou narába s mnohými emóciami, ktoré jej, zdá sa, prerástli cez hlavu.

Rodáčka z Košíc striedala jeden projekt za druhým a to si vybralo svoju daň. Partnerku kolegu Juraja Loja (34), s ktorým má dcéru Izabellu (2) a syna Lucasa (4), totiž umelecké povolanie dobehlo a skončila s vážnym syndrómom.

Kanócz, ktorá účinkuje v seriáloch Inšpektor Max či Milenky, sa v súvislosti so svojím povolaním herečky musela popasovať s nepríjemnosťami. „Predtým som sa často ocitla v kolotoči, išla som z projektu do projektu, práce bolo veľa, takže som si veľa vecí nestihla ani uvedomiť, skôr som nadávala, že je toho veľa,“ povedala umelkyňa portálu ženyvmeste.sk s tým, že následky na seba nenechali dlho čakať. „Prišla vyčerpanosť a vyhorenie,“ priznala Zuzana, ktorá zatiahla ručnú brzdu a pred pár rokmi sa stiahla do ústrania. Silu vrátiť sa pred kamery jej dodali deti Izabella a Lucas.

Kanócz si už nezmyselne veľa roboty nenakladá na svoje plecia a kývne len na ponuku, ktorá má pre ňu nielen hlbší zmysel, ale i lepší finančný osoh. V minulosti sa s podobným problémom vyrovnala aj brunetkina kolegyňa Zuzana Fialová. „Trávila som viac času s rodinou, priateľmi a záľubami, ktoré neboli drahé. Prechádzky, knihy, maľovanie. Nerobila som zbytočné veci a nebrala si prácu navyše," uviedla Novému Času Fialová.

Príznaky herečkinho problému

Klára Šípková, psychologička

Syndróm vyhorenia sprevádza nespavosť, strata energie, bolesti žalúdka či hlavy alebo náladovosť. Vyvolávajú ho konflikty na pracovisku, stres a prepracovanosť. Treba si stanoviť priority, ubrať z nárokov, viac sa hýbať a robiť si radosť.