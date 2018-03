Prečo ženy zarábajú väčšinou menej ako muži? Tu sú najčastejšie dôvody

Na trhu práce nie sú rozdiely medzi ženami a mužmi iba v platoch. Ukazuje sa, že mzdovú nerovnosť medzi pohlaviami spôsobujú aj iné pracovné preferencie. Analýza portálu Profesia.sk dokazuje, že odvetvia, o ktoré sa zaujímajú skôr ženy, sú v priemere horšie ohodnocované.

Žena a muž pracujú vo firme na rovnakej pozícii v administratíve. Portál Platy.sk poukazuje na to, že je dosť pravdepodobné, že títo kolegovia nezarábajú rovnako. A to aj napriek tomu, že ich náplň práce je zhodná. V priemere totiž ženy, ktoré sú na rovnakej pozícii ako muži, zarobia o 8 % nižšiu sumu. Podľa portálu je dôvodom najmä to, že ženy si už na pohovore pýtajú menej a oproti mužom majú s platovým vyjednávaním väčšie problémy. Pri pohľade na celkové rozdiely medzi platmi žien a mužov, sú ešte výraznejšie. Aktuálne je to 24 %.

Za týmito odlišnosťami sú viaceré dôvody. Nemožno zabúdať najmä na materskú dovolenku. Tá sa na Slovensku týka najmä žien. Zatiaľ čo zamestnankyne na istý čas úplne odchádzajú z pracovného prostredia, ich mužskí kolegovia zažívajú kariérny rast, s čím súvisí aj mzdový progres.

Ďalším dôvodom rozdielov je tiež nižšia zamestnanosť nežnejšieho pohlavia. To potvrdzujú aj vládne štatistiky. Februárová miera nezamestnanosti mužov bola podľa ústredia práce 5,1 %. Nezamestnanosť žien predstavovala 6,5 %.

Ženy majú tendenciu reagovať na pracovné miesta v oblastiach prvého kontaktu. Ide často o pozície, na ktorých treba využívať empatiu. Ukazuje sa, že práve odvetvia, na ktoré reagujú prevažne skôr ženy sú horšie ohodnocované. Sektor s najväčším podielom reagujúcich žien je zdravotníctvo a sociálna starostlivosť. Tu je priemerná mzda podľa Platy.sk približne 900 eur v hrubom. Muži majú najväčší podiel reakcií v elektrotechnike a energetike s priemernou mzdou 1180 eur v hrubom. Zvukár, inštalatér modelovania sietí či osvetľovač. To sú pozície, na ktoré za posledný polrok nezareagovala ani jedna žena.

Údaje portálu Profesia.sk poukazujú na to, že dominancia mužov na niektorých pozíciach je omnoho väčšia, ako je to u žien. To znamená, že na trhu práce je omnoho viac pracovných pozícií, pri ktorých sú zamestnávatelia zvyknutí na čisto mužských uchádzačov o prácu.