Prieskum minimálnej mzdy v EÚ: Kto zarába lepšie ako my?

Minimálna mzda je v tomto roku určená na 480 €. Táto suma sa každý rok zvyšuje. Premiér Robert Fico už naznačil, že v budúcom roku by mala presiahnuť hranicu päťsto eur.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Napriek výraznému rastu však stále môžeme väčšine krajín Európskej únie len závidieť. V niektorých totiž aj ten najnižší plat presahuje našu priemernú mzdu.

Minimálna mzda by mala rásť aj v budúcom roku. „Som už trošku aj viac pripravený hovoriť o vyššej sume, ako povedzme len tá päťstovka. Poďme hovoriť o 520 eurách,“ povedal predseda vlády Robert Fico na februárovej konferencii venovanej trhu práce. Najnižší plat by tak oproti tohtoročnej sume 480 € vzrástol o 40 €. Či to bude presne táto suma, zatiaľ nie je isté. „Obyvatelia sa väčšinou stanoveniu minimálnej mzdy tešia, keďže to znamená, že nikto im nemôže za ich prácu ponúkať nižší plat,“ uviedla analytička Poštovej banky Jana Glasová.

Plat podľa náročnosti povolania

V porovnaní s inými krajinami EÚ náš najnižší plat nie je príliš vysoký. Je však vyšší ako v Česku, Maďarsku či obľúbenej dovolenkovej destinácii Chorvátsku. Takmer o dvoch tisíckach v Luxembursku však môžeme len snívať.

Náročnejšie profesie majú určený vyšší najnižší plat, ako je minimálna mzda 480 €. Je stanovených šesť stupňov náročnosti práce a výška najnižšieho platu je určená koeficientom (násobkom) minimálnej mzdy.

Nízke platy sú v stravovaní

Eva Sadovská, analytička Slovenského farmárskeho družstva

Otvoriť galériu Eva Sadovská, analytička Slovenského farmárskeho družstva Zdroj: anc

Menej ako 500 eur v hrubom zarába 12,2 % Slovákov pracujúcich na plný úväzok. Väčší podiel je evidovaný v prípade žien, a to 14,0 %, v prípade mužov ide o podiel na úrovni 10,6 %. Najčastejšie suma na výplatnej páske neprekročí hranicu 500 eur u zamestnancov so základným vzdelaním, takmer u tretiny z nich. Iba 5 z 1 000 zamestnancov v oblasti dodávky elektriny, plynu a pary a taktiež v oblasti finančných a poisťovacích služieb zarobí mesačne menej ako 500 eur v hrubom. Naopak, až 43 % Slovákov zamestnaných na plný úväzok v ubytovacích a stravovacích zariadeniach mesačne zarobí menej ako 500 eur.

Kde majú najmenší príjem

Janka Glasová, analytička Poštovej banky

Otvoriť galériu Janka Glasová, analytička Poštovej banky. Zdroj: anc

Mnohých firiem alebo dokonca celých odvetví sa zvyšovanie minimálnej mzdy takmer netýka. Samozrejme, existujú však aj podniky, kde zárobok vo výške minimálnej mzdy nie je žiadnou výnimkou. Zväčša ide o menšie subjekty alebo firmy pôsobiace v chudobnejších regiónoch Slovenska s pomerne vysokou nezamestnanosťou.