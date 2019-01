Stephen Hawking († 76) zmenil pohľad na svet: Génius, ktorý predpovedal osud ľudstva?!

Stephen Hawking († 76) bol jeden z najuznávanejších bádateľov planéty.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Geniálny fyzik svojimi teóriami o Veľkom tresku a čiernych dierach zmenil pohľad na vznik vesmíru. Okrem toho často teoretizoval aj o osude ľudstva a z jeho varovných slov behal mráz po chrbte. Sú jeho myšlienky predpoveďou nezvrátiteľného zániku civilizácie?

Vo svojich teóriách Stephen Hawking nevynechal ani pálčivú tému konca sveta. Samozrejme, teórií o tom, ako ľudstvo zanikne, je nespočetne veľa, no ak vychádzajú z mysle jedného z najgeniálnejších vedcov histórie, okamžite získavajú úplne inú váhu. Fyzik nás varoval hneď pred niekoľkými viac ako pravdepodobnými scenármi, ako a kedy nás postihne koniec.

Nový domov

Jednou z hrozivých teórií je zánik Zeme v ohnivom pekle. Podľa Hawkinga v horizonte 600 rokov vymrieme v dôsledku preľudnenia. Spotreba energie toľkých ľudí bude neudržateľná a planéta jednoducho vzbĺkne. „Okolo roku 2600 bude svetová populácia taká veľká, že sa budú ľudia dotýkať ramenami a spotreba energie rozžeraví Zem na červeno,“ predpovedal vlani v novembri. Aby sme sa tomuto osudu vyhli, budeme musieť „odvážne ísť tam, kde nikto predtým nešiel,“ narážal tým na hľadanie nových možností pre život na iných planétach.

Hawking po­ukazoval na potrebu hľadania novej domoviny ľudstva vo vesmíre veľmi často. Jedine vesmírna kolonizácia nás podľa jeho slov môže zachrániť od trpkého konca, ktorému skôr či neskôr budeme čeliť. Vedec pripomínal, že aby sme predišli vyhynutiu, potrebujeme zistiť rozsah našich technologických kapacít a musíme to urobiť čím skôr, pretože na nájdenie novej planéty máme iba 100 rokov. Svoje vízie prezentoval v dokumente televízie BBC s názvom Expedícia Nová Zem.

S klimatickými zmenami, dramatickým preľudnením, pandemickými vírusmi či naším nezodpovedným správaním je osud našej vlastnej planéty čoraz viac neistý. „Hoci pravdepodobnosť katastrofy na Zemi je v danom roku pomerne nízka, s pribúdaním času sa zvyšuje a stane sa takmer istou v horizonte 1 000 až 10 000 rokov,“ povedal Hawking. „Preto by sme sa mali vydať do vesmíru a na iné hviezdy. Tak by katastrofa na Zemi neznamenala koniec ľudskej rasy,“ dodal a vyzval svojho žiaka, šikovného fyzika a inžiniera Christophera Galfarda, aby preskúmal možnosti medziplanetárneho cestovania.

Otvoriť galériu KONIEC SVETA: Fyzik nás varoval pred katastrofi ckými scenármi. Zdroj: gettyimages

„Spotreba energie bude neudržateľná a naša planéta jednoducho vzbĺkne“

Zničia nás roboty

Profesor Hawking vyslovil vážne obavy, že roboty preberú celosvetovú nadvládu. V rozhovore pre portál wierd.co.uk povedal: „Potrebujeme sa posunúť dopredu vo vývoji umelej inteligencie, ale zároveň nesmieme zabúdať na jej hrozby. Bojím sa, že umelá inteligencia nahradí ľudstvo. Ak ľudia dizajnujú počítačové vírusy, niekto raz vytvorí umelú inteligenciu, ktorá sa bude sama replikovať. Stane sa novou formou života, ktorá prekoná ľudí.“ Podľa neho je iba otázkou času, kedy sa tieto technológie presunú z laboratórnych podmienok do ulíc. Nejde iba o humanoidných robotov, ale o náš zánik by sa mohli postarať aj robotické zbrane. „Autonómne zbrane boli opísané ako tretia revolúcia vo vojne, hneď po pušnom prachu a nukleárnych zbraniach,“ pripomenul.

„Jedinou naozajstnou nádejou pre ľudstvo je kolonizácia vesmíru“

Nebezpečná agresia

Hawking často vyzýval ľudí k väčšej empatii, inak nás môže zabiť ľudská agresivita v kombinácii s technológiami, ako napríklad nukleárna sila. Pri príležitosti svojich 75. narodenín povedal pre BBC: „Mám strach, že evolúcia vtisla chamtivosť a agresivitu do ľudského génu. Neexistuje žiadny náznak riešenia konfliktov a vývoj vojenských technológií a zbraní hromadného ničenia môže spôsobiť katastrofu. Najväčšia nádej na prežitie ľudstva môžu byť nezávislé kolónie vo vesmíre.“ V inom rozhovore zasa povedal, že ak by mal tú moc, z ľudských zlyhaní by opravil agresiu. „Agresivita mohla dávať výhodu prežitia v praveku, na zabezpečenie jedla, teritória alebo partnera na reprodukciu, ale v dnešnej dobe nám pre ňu hrozí zánik.“

Trump a inžinierstvo

Hawking patril medzi otvorených kritikov amerického prezidenta Donalda Trumpa. Po tom, ako prezident USA minulý rok ohlásil, že nepodpíše Parížsku klimatickú dohodu, ktorá štáty zaviazala k riešeniu problému s globálnym otepľovaním Hawking varoval, že Trumpovo rozhodnutie je reálnou hrozbou pre Zem. „Blížime sa k bodu, kde bude globálne otepľovanie nezvratné. Trumpovo rozhodnutie môže posunúť Zem cez okraj, kde sa z našej planéty stane druhá Venuša s teplotou vyše 250 °C a dažďom z kyseliny sírovej. Ľudská rasa nemôže prežiť takéto podmienky.“

Významný fyzik nevynechal ani výstrahy pred geneticky upravenými vírusmi, ktoré môžu vymazať populáciu zo zemského povrchu. Úprava DNA sa môže vymknúť spod kontroly a vyvolať rozsiahle vedľajšie účinky, ako napríklad vznik nekontrolovateľných vírusov. Za hru na bohov môžeme podľa Hawkinga zaplatiť privysokú cenu, pretože je iba otázkou času, kedy smrtiace vírusy, aké si ani nevieme predstaviť, odolné proti všetkým antibiotikám, budú naozaj existovať.

„Z našej planéty sa stane druhá Venuša s teplotou 250 °C“

Nemáme na výber

Prirodzený vývoj ľudstva je nezastaviteľný. Nesmieme však zabúdať na to, že s pokrokom prichádza aj čoraz väčšia zodpovednosť a nebezpečenstvo, že veda a technológie budú zneužité. Preto by sme mali hľadať cesty, ako zachrániť ľudskú rasu, ktorá sa už viac nebude cítiť bezpečne na Zemi, ale vo vesmíre. Dovtedy, kým budeme schopní založiť nezávislé kolónie na inej planéte, musíme robiť všetko pre to, aby sme náš koniec oddialili. „Musíme rozoznať nebezpečenstvo a vedieť ho kontrolovať. Som však optimista. Verím, že to zvládneme.“ To je odkaz jedného z najväčších géniov všetkých čias Stephena Hawkinga. Ako s ním naložíme?

ČO PREDPOVEDAL:

• Ľudstvo vymrie po nákaze geneticky upravenými vírusmi

• Treba kolonizovať iné planéty

• Zem sa zmení na Venušu

• Okolo roku 2600 preľudnená planéta vzbĺkne

• Roboty nahradia ľudskú rasu

• Katastrofa zničí Zem v horizonte 1 000 - 10 000 rokov

• Zničia nás mimozemšťania

• Vyhubí nás vlastná hlúposť a agresivita

• Higgsov bozón, tzv. božská častica, môže zničiť vesmír

• Našu planétu zničí roj asteroidov

• Nerovnosť medzi chudobnými a bohatými radikálne narastie