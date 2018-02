Konflikt herečiek zo Sexu v meste nenechal tak ani seriálový Smith: Na koho strane stojí?

Model Jason Lewis hral v seriáli Sex v meste partnera Samanthy Jones, ktorú stvárnila Kim Cattrall.

Hoci pred kamerou sa im vraj pracovalo výborne, priateľstvo medzi nimi nevzniklo.A tak sa jej teraz zastal v mediálnej prestrelke, ktorú proti nej pred pár týždňami začala Kim Cattrall. Tú vyzval, aby radšej mlčala, keď nevie povedať nič pekné.

"Ak nedokážeš povedať nič pekné, ​​nehovor vôbec nič. Počúvajte, musím povedať jednu vec, Sarah bola vždy veľmi milá, úplne vynikajúca profesionálka, a myslím, že ľudia by si mali pamätať jej zdvorilosť a veci, ktoré od nej dostali. A tu to ukončím, pretože nemám už nič, ​​čo by som k tomu ďalej mohol povedať," vyhlásil v rozhovore pre televíziu KTLA 5. 46-ročný krásavec žije už šesť rokov so Satsuki Mitchell, bývalou priateľkou Daniela Craiga.