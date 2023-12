Vystrašená lama v bratislavskej zoo uhynula po ohňostrojoch: Aha, čo hrozí za pyrotechniku!

Bratislavská zoo a občianske združenie Sloboda zvierat vyzývajú na prežitie sviatočných dní bez zábavnej pyrotechniky. Zvieratám spôsobuje stres a môže viesť aj k úhynu. Informovali o tom TASR.

V hlavnom meste platí podľa nich celoročný zákaz používania pyrotechnických výrobkov. Oslavy Silvestra sa ozývajú v areáli zoologickej záhrady aj zo vzdialenejších častí mesta. Najpostihnutejšou časťou sú výbehy susediace s obytnými domami, a to cesta k nosorožcom, kde sa nachádzajú chovné zariadenia antilop a koní a kopec s nosorožcami, lamami, kengurami či hyenami, priblížila Alexandra Ritterová z bratislavskej zoo.

"Radi by sme poprosili aj ľudí, ktorí bývajú v našom susedstve, aby sa ohňostrojov v blízkosti zoo vzdali. Pre zvieratá je to veľmi náročné. Zažívajú veľký stres. Po Novom roku majú u nás veterinári veľa práce, dochádza k úrazom, zvieratá sú vystresované, mávajú problémy s príjmom potravy," povedala chovateľka lám, kengúr a hyen Margaréta Marečková.

Zvieratá v stresovej situácii sa podľa Ritterovej snažia uniknúť, čo môže viesť k vážnym zraneniam. Poukázala na príklad z minulosti, keď ročná samica lamy krotkej uhynula v dôsledku krvácania do mozgu spôsobeného nárazom do plotu.

Na hluk a záblesky z petárd doplácajú aj psy v susediacom útulku na Poliankach. Každoročné oslavy im spôsobujú ďalšiu nadbytočnú traumu, tvrdí Kristína Devínska zo Slobody zvierat. Na Silvestra preto združenie skracuje návštevy pre verejnosť a prechádzky so zvieratami, aby v čo najväčšej miere predišlo možným stretnutiam s pyrotechnikou.

"Máme nádej, že tento rok bude jedným z posledných, keď sa nielen útulkové zvieratá, ale aj hospodárske či voľne žijúce druhy budú musieť pre ľudský rozmar báť o vlastný život. Od 2. januára vstupuje do platnosti zákon, ktorý obmedzí predaj pyrotechniky a striktne sa vymedzí aj jej čas používania na celom území SR," pripomenula Devínska. Zároveň apeluje na majiteľov psov, aby si ich zabezpečili pred útekom.

Mestská polícia v Bratislave zvýši hliadkovanie v uliciach mesta. Zameriava sa predovšetkým na oblasti, ako je bratislavská zoo či okolie útulku Slobody zvierat. "Monitorujeme aj miesta v blízkosti mestských lesov, ako aj ďalšie lokality, o ktorých máme aj z uplynulých rokov vedomosť, že v nich dochádza k opakovanému odpaľovaniu pyrotechniky," informovala hovorkyňa bratislavskej mestskej polície Barbora Krajčovičová.

V prípade nerešpektovania zákazu používania pyrotechniky hrozí v blokovom konaní pokuta do výšky 33 eur. V správnom konaní to môže byť do 500 eur.