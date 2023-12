Šokujúca správa: Zomrel obhajca Aleny Zsuzsovej Štefan Neszméry († 60)

Zomrel advokát Štefan Neszméry, ktorý obhajoval v prípade vraždy novinára Jána Kuciaka Alenu Zsuzsovú.

Informoval o tom denník Plus JEDEN DEŇ, ktorému to potvrdil zdroj z advokátskeho prostredia. Advokát len nedávno oslávil 60 rokov. Neszméryho podľa portálu minulý týždeň v nedeľu previezli do nemocnice, nakoľko mu v piatok prišlo zle a počas víkendu sa jeho stav zhoršil. Poslednýkrát vydýchol vo štvrtok poobede.

Advokát Štefan Neszméry prevádzkoval právnickú firmu v Dunajskej Strede a bol obhajcom Aleny Zsuzsovej v prípade vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Súd ju uznal za vinnú v kauze vraždy novinára Jána Kuciaka a vymeral jej súhrnný trest 25 rokov odňatia slobody.