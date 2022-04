Boráros reaguje na údajnú neveru: Komu adresoval vulgárne slová?

Informácia o nevere Gábora Borárosa (30) v posledných hodinách doslova zaplavila médiá. Rýchlu lavínu spustila jeho dlhoročná partnerka Monika Jákliová statusom na Instagrame, v ktorom informovala o tom, že ju mal jej snúbenec potupne podviesť a to doslova v momentoch, keď Monika privádzala na svet ich spoločné dieťa.

„Drahí moji priatelia. Áno, stalo sa to, čo som si nepriala ani v najhoršom sne. Naozaj si myslím, že každá žena si zaslúži byť milovaná, najmä v období, keď dá život dieťaťu. Gábor hľadal svoje šťastie niekde inde. Už ho nedokážem vidieť ako svojho partnera, ale ani ako zodpovedného otca malej dcérky," napísala partnerka Gábora Borárosa.

K informáciám, ktoré vychádzali v médiách sa napokon vyjadril aj Gábor. „Na také pi*oviny nereagujem a ani to nečítam. Je mi jedno čo sa kde píše. Všetko je v poriadku. Mám za sebou operáciu, som zdravý a môžem ďalej trénovať. Urobil som veľa vecí, predal som byt a spoločne bývame v jednom dome. Dávam sa dokopy po zranení, ktoré som mal v Survivor. To je pre mňa najdôležitejšie, rovnako ako moja dcéra Zora, je to moja najväčšia láska. Budeme pokračovať vo všetkom čo som mal v pláne. Ešte musím dosiahnuť veľa vecí. Zranenia a operácie ma nemôžu zastaviť,“ povedal pre televíziu Nova Gábor Boráros.

V zmysle jeho osobného života následne pokračoval. „Bol som zvedavý, keď bude dcéra doma. Na začiatku boli v nemocnici a ja som bol doma sám. Nevedel som, aké to bude, ale teraz je to už dobré. Každé ráno aj večer sa na ňu pozeráme, aká je kľudná a dobrá, sme spokojní. Sme pokojní a na všetko sme pripravení. K tomu ešte najskromnejšia veta. Netreba riešiť, čo nepoznáte.“