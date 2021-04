Herečka Jana Hubinská cez slzy priznáva: Opäť je v mojom živote rakovina!

Boj o život je najsilnejšia méta v živote. Posledné obdobie prežíva Jana Hubinská (56) svoj život ako na horskej dráhe.

Raz sa smeje a užíva si ho, inokedy má na svojich pleciach naloženého naozaj veľmi veľa. Kvôli protipandemickým opatreniam prišla o prácu a do jej života sa vrátila zákerná choroba. Rakovina, s ktorou sa ona sama trápila kedysi, dnes komplikuje život jej milovanej mame.

Aj napriek tomu, že sa o mamu stará sama, nikdy by ju nedala do zariadenia pre seniorov, práve naopak, je rada za každú chvíľu, ktorú môžu tráviť spolu.

Hubinská priznáva, že sa síce drží, ale celkovo je to pre ňu neskutočne zvláštne a ťažké obdobie: „Zastihlo nás to nepripravených. Som bez práce a podľa mňa je to tak, že človek žije ako keby na polovicu – jedna polovica je práca a druhá zas súkromie. No a keď jedna polovica odíde zo života, tak je to psychicky náročné obdobie,“ povedala v rozhovore pre Nový Čas.

Hubinská o sebe hovorí ako o hyperaktívnom človeku, má rada jar a slnko, a toto obmedzenie najzákladnejšej slobody je pre ňu ako keby zomieranie zaživa. Preto sa snaží každý deň vymýšľať nejaké aktivity a začala aktívnejšie a viac chodiť. Denne sa snaží prejsť aspon 10 kilometrov. Popritom sa stará o svoju chorú mamu, ktorá bojuje s rakovinou. „Moja mama aj napriek tomuto ochoreniu stále žiari a je plná humoru. Najväčšou zmenou je to, že schudla a váži len 49 kíl. Ja som, naopak, počas korony pribrala 6 kíl. Nočné papanie je niečo úžasné,“ priznáva Hubinská, ktorá sa snaží napriek týmto životným peripetiám žiť naplno. Herečka, ktorá sama zvádzala boj s touto chorobou, radí všetkým mať oči na stopkách. Podľa jej slov je dôležité počúvať signály svojho tela, pretože ono samo vie, čo najviac potrebuje.