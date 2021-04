Tréner Maroš Molnár sa do povedomia divákov dostal vďaka relácii Extrémne premeny, v ktorej mnohým jej aktérom obrátil život doslova naruby. O sympatickom koučovi však málokto vie, že okrem športu je jeho obrovskou vášňou aj maľovanie. Jeden jeho obraz bude dokonca čoskoro zdobiť aj jeho obývačku a to nie len tak ledajaký. Toto by ste na známeho fitnessáka rozhodne nepovedali!