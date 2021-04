Nevyspytateľná Dominika Gottová: Porušuje jeden sľub za druhým!

Je späť v Česku! Dominika Gottová (47), dcéra legendárneho speváka Karla Gotta († 80), ktorá tvrdila, že sa do Prahy už nikdy nevráti, do nej pred pár dňami opäť priletela.

V Helsinkách, kde sa pokúša s manželom Timom Tolkkim (54) opäť naštartovať spoločný život, urobila aj životný krok. Nastúpila na liečenie, kde však vydržala len pár dní. Na liečbu svojich závislostí má totiž vlastný recept. Blondínka však mení svoje názory a postoje tak často, že je otázne, ako dlho bude jej odhodlanie trvať.

Dominika Gottová ešte v polovici februára odletela znovu do Fínska. Tam si s manželom Timom prevzali svoje nové hniezdočko lásky v podobe sociálneho bytu a začali si ho spoločne zariaďovať. Blondínka sa pritom len pred pár mesiacmi dušovala, že sa s ním chce rozviesť a do Fínska, ktoré ju dlhé roky deprimovalo, už nikdy nepôjde. Jej názory sa však, ako sa zdá, menia so smerom vetra a všetko je už inak. Rovnako tak je to aj s jej sľubmi, že bude bojovať so svojou závislosťou od alkoholu a tabletiek. Otvoriť galériu manžel Timo Zdroj: facebook/Timo Tolkki

Zbaviť sa týchto démonov pritom bolo jediné veľké prianie jej zosnulého slávneho otca Karla Gotta († 80). Pomoc jej bola ponúknutá už v Česku, avšak Dominika sa rozhodla vyhľadať pomoc odborníkov až vo Fínsku. Tam však vydržala len pár dní. Teraz priletela späť do Česka, kam sa podľa vlastných slov tiež nechcela už nikdy vrátiť, s kilami navyše a vlastným režimom odvykačky.

„Musím na sebe ešte zapracovať, ale inak sa cítim ďaleko lepšie. Začala som behom liečenia obmedzovať aj alkohol, ktorý moje telo taktiež ničil. Dávam si už maximálne pohárik denne,“ zverila sa Aha! Gottová po prílete. V Prahe sa zdrží minimálne týždeň, pobalí si veci v byte, ktoré jej potom do Fínska prevezie najatá firma. „Chcem sa taktiež stretnúť s kamarátmi a rozlúčiť sa s nimi. A samozrejme sa budem venovať aj maminke, ktorej je po prekonaní covidu už dobre. Vďakabohu, že to prežila,“ dodala Gottová.