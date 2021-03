Dominika Gottová nastúpila na protialkoholické liečenie: Slová, ktoré dorazili všetkých

Konečne sa odhodlala, ale má to jeden háčik. Dominika Gottová (47), dcéra legendárneho speváka Karla Gotta († 80), po návrate do Fínska urobila životný krok.

Nastúpila na liečenie, vďaka ktorému sa chce zbaviť závislosti od démonov v podobe alkoholu. Manžel Timo Tolkki (54), ku ktorému sa opäť vrátila do Fínska, bude teda musieť na nejaký čas v ich novom štátnom byte ostať sám. Blondínka však prišla doslova s nečakaným tvrdením, ktoré naznačuje, že to s liečbou nemyslí až tak vážne.

Dominika Gottová odletela do Fínska pred mesiacom. S manželom Timom si tam prevzali štátny byt, ktorý si aktuálne zariaďujú. No po ich pádoch a vzostupoch, keď blondínka podala žiadosť o rozvod a neskôr ju stiahla, si so zariaďovaním svojho nového spoločného života chvíľu musia počkať.

Dôvodom je, že sa Dominika rozhodla nastúpiť na liečenie priamo vo Fínsku, čo sa aj podarilo. „Ponúkali mi liečenie už v Prahe, ale to som odmietla, pretože som nechcela byť na očiach ľuďom, ktorí ma poznajú,“ priznala Dominika pre blesk.cz už z fínskeho zariadenia, odkiaľ nebude môcť po celý čas terapie nikam volať.

„Zo stresu som v poslednej dobe veľmi zle spala a naozaj už sa to nedalo riešiť toľkými liekmi na spanie. Preto som vyhľadala pomoc,“ prezradila s tým, že sa s lekármi dohodla, že sa u nej pokúsia odbúrať aj závislosť od alkoholu, čo si však Gottová vykladá po svojom. „Jeden pohárik denne si potom budem rada dávať aj naďalej, ale potrebujem to stiahnuť na nejakú únosnú mieru,“ prezradila maestrova dcéra, ktorá zjavne neplánuje úplne vylúčiť alkohol zo svojho života.