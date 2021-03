Slovenskí vedci rýchlo dokončili novinku v boji s covidom: Testy od Čekana preveria aj juhoafrický variant

Na budúci týždeň sa majú pozitívne vzorky z RT-PCR testovania preveriť aj na určenie britského, juhoafrického a českého variantu pandemického vírusu. TASR to potvrdila hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR Daša Račková.

Úrad dostal 8000 nových testov od firmy vedca Pavla Čekana MultiplexDX, ktorý na ich vývoji spolupracoval s Biomedicínskym centrom Slovenskej akadémie vied. "Pomocou testov plánujeme realizovať celoslovenské prieskumy rozšírenia spomínaných variantov pandemického vírusu, pričom sa budú vyšetrovať klinické vzorky, ktoré vyšli ako RT-PCR pozitívne v jeden určený deň," priblížila Račková. Prieskum sa plánuje najbližšie uskutočniť počas budúceho týždňa. "Takéto prieskumy sme doteraz uskutočňovali v súvislosti s rozšírením britského variantu pandemického vírusu," pripomenula hovorkyňa.

"Juhoafrický variant už neklope na dvere, ale s gráciou jemu vlastnou si vyberá na Slovensku svoje obete. A preto sme sa my v MultiplexDX International a spoločne s Biomedical Research Center of the Slovak Academy of Sciences rozhodli rýchlo dokončiť náš nový Multivariant PCR test, ktorý dokáže zachytiť a rozlíšiť Juhoafrický variant, od Britského, Českoskovenského a štandardného z Wuhanu," uviedol na sociálnych sieťach Čekan.

Vedec tým reaguje na zlú situáciu na Slovensku, nárast PCR pozitívnych výsledkov preňho hovorí jasnou rečou. "Dnes mi je úplne jedno, či za to môže pandemická únava, otvorené školy, zlý manažment pandémie, atď. Nechce sa mi riešiť ani Sputnik, FB statusy, paličky do nosa, politika, proste nič, lebo viem, žeToto je naozaj hrozné. Jediné, čo sme my schopní spraviť v tejto chvíli je, že sa zameráme na odborné veci a to, čo vieme najlepšie," pokračuje Čekan. "Nič za to nechceme, len nech sa pretestujú vzorky na Slovensku a vieme na čom sme.odkazuje Slovákom popredný vedec.

Na Slovensku totiž už potvrdili prvých sedem prípadov juhoafrickej mutácie nového koronavírusu. Všetko boli importované prípady. Variant 501Y.V2 po prvý raz zaznamenali v decembri 2020 v Juhoafrickej republike. Rýchlejšie sa šíri a je nebezpečný v tom, že umožňuje pôvodcovi covidu čiastočne obísť odpoveď imunitného systému napadnutého človeka.