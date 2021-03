Prečo majú ľudia dôverovať vakcínam? Vedec Čekan udrel klinec po hlavičke: Tu nejde o politiku!

V otázke zdravia by nemalo ísť o politiku. Treba dôverovať odborníkom v danej oblasti.

Okolo vakcíny Sputnik V, ktorú premiér Igor Matovič nakúpil z Ruska bez vedomosti Slovákov sa vedú momentálne veľké debaty. Biochemik Pavol Čekan zhrnul, z čoho vlastne má prameniť dôvera ľudí v akúkoľvek vakcínu. V otázke zdravia ľudí totiž nejde o to, čo odporučil politik, alebo krajina, ktorej dôverujeme.

"TVRDIŤ, ŽE KRITIKA AKEJKOĽVEK VAKCÍNY JE KVÔLI POLITICKEJ ORIENTÁCII, JE ODBORNÉ NEPOCHOPENIE. Ľudia nemajú dôverovať vakcíne podľa toho z akej krajiny je alebo ktorý politik ju odporučil. Ľudia majú dôverovať vakcíne, pretože ju odporučili odborníci. A tí top odborníci, ktorí dokážu zhodnotiť bezpečnosť a účinnosť vakcín, sú buď lekári alebo sedia v liekových agentúrach (mnohí z nich majú medicínske vzdelanie). Kto tvrdí, že kritika akejkoľvek vakcíny je kvôli politickej orientácii, tak tejto hlavne odbornej téme absolútne nerozumie.

Ak vakcína nie je schválená, je riziko (možno malé, ale možno aj väčšie), že nie je bezpečná a účinná. Nie je to vôbec jedno, že ampulka s vakcínou môže byť kontaminovaná napr. mykoplazmou, lebo výrobca nedodržuje správne GMP procesy. Alebo nie je vôbec jedno, že šarža, z ktorej bude niekto očkovaný bude menej efektívna, lebo výrobca nemá dobre nastavené QC. Nie je to jedno, že môžu byť veľké rozdiely medzi rôznymi šaržami. To platí pre všetky vakcíny.

A preto máme a platíme si liekové agentúry, aby sme tieto veci ani nemuseli riešiť. Aby sme si mohli byť istí, že schválená vakcína je bezpečná a účinná. Tieto schvaľovacie a regulačné procesy tu máme desaťročia, ešte z dôb ČSSR, a každý rok sa vylepšujú a zdokonaľujú. A práve aj preto sú dnes liekové agentúry schopné schváliť vakcíny oveľa rýchlejšie prispôsobujúc sa pandemickej dobe a vážnej potrebe zaočkovať čo najrýchlejšie, čo najviac ľudí. Aj v tejto ťažkej dobe sa oplatí dodržiavať dlhé roky zaužívané a overené pravidlá," vysvetlil vedec Pavol Čekan.