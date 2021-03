Parádne finále šesťdesiatky: Ján Volko získal bronz na majstrovstvách Európy!

Slovenský šprintér Ján Volko získal bronzovú medailu na trati 60 metrov na atletických halových majstrovstvách Európy v poľskej Toruni.

Vo finále zabehol čas 6,61 s. Do svojej zbierky tak k striebru z Belehradu 2017 a zlatu z Glasgowa 2019 pridal aj prvý bronz. Vyhral Talian Lamont Marcell Jacobs vo svetovom výkone roka 6,47 s.

"Cítim sa skvelo, no mám zmiešané pocity. Finálový beh bol asi najhorší, čo som tu predviedol. Každopádne je to úžasná radosť a emócia," povedal v rozhovore pre RTVS. "Je to pre nás úžasná odmena za robotu, ktorú sme absolvovali," dodal.

Zverenec trénerky Nadi Bendovej si už v semifinále o štyri stotiny sekundy vylepšil tohtosezónne maximum na 6,57 a vo finále zopakoval svoj druhý najrýchlejší beh sezóny zo slovenského šampionátu v hale Elán. Volko vybojoval pre Slovensko šiestu medailu v ére samostatnosti. Okrem neho získali cenné kovy aj guliar Mikuláš Konopka - zlato a dvakrát bronz Dana Velďáková v trojskoku.



Halové majstrovstvá Európy v poľskej Toruni - finále:

muži - 60 m: 1. Lamont Marcell Jacobs (Tal.) 6,47 s - svetový výkon roku, 2. Kevin Kranz (Nem.) 6,60, 3. Ján VOLKO (SR) 6,61, 4. Andrew Robertson (V. Brit.) 6,63, 5. Carlos Nascimento (Portug.) 6,65, 6. Remigius Olszewski (Poľ.) 6,65