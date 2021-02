V Myjave to vyriešili po svojom a otvorili školský klub: Reakcia detí bola na nezaplatenie

Ukázali, ako sa to dá!

Keďže oficiálne boli školy tento týždeň zatvorené, myjavská samospráva sa rozhodla, že spustia aspoň školský klub pre deti. Vyšli tým v ústrety najmä ľuďom, ktorí nemôžu zostať doma so svojimi ratolesťami. Systém funguje od pondelka. „Je nezmysel, aby sme deti nechávali doma. Je to nezvládnuteľné zo strany rodičov a dištančné vzdelávanie im to riadne nemôže nijako nahradiť,“ vraví riaditeľ Základnej školy na Štúrovej ulici Jaroslav Foltín (49).

Pravidelne testujú rodičov, pričom aspoň jeden z nich musí mať negatívny test. „Rodičia, ako aj učitelia a všetci zamestnanci školy, majú k dispozícii odberné miesto, ktoré slúži len pre nich, aby sa mohli každých sedem dní testovať. Nečakáme od nikoho žiadne peniaze a testujeme neustále. Chceme, aby naše deti chodili do školy,“ povedal primátor mesta Pavel Halabrín.

Strácajú návyky

Takmer 200 detí začalo okamžite chodiť do školy. „Je to 80 %, čo je skoro celý prvý stupeň. Nechodia len tie deti, ktoré sú momentálne choré. Ich radosť bola v pondelok neuveriteľná. Deti sa objímali, výskali a tešili sa oveľa viac ako v septembri, keď sa nevidia dva mesiace,“ hovorí riaditeľ. Školská psychologička tvrdí, že deti majú depresie. „Doma prestávajú mať návyky, nezvládajú socializáciu, rodina nie je dostačujúca,“ vysvetlila Nadežda Tomišová.