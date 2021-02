Od pondelka sa časti školákov obnoví prezenčná výučba: Ako pripraviť dieťa na návrat do školy

Vláda konečne rozhodla, že od pondelka 8. februára sa otvoria brány škôlok a škôl aspoň pre tých najmenších, čiže žiakov prvého stupňa ZŠ. Do lavíc sa vrátia aj žiaci špeciálnych škôl a koncové ročníky stredných škôl.

Po vianočných prázdninách a domácom učení je to veľká zmena, obzvlášť pre najmenších drobcov. Ako pripraviť dieťa na návrat do prísneho režimu?

Miron Zelina, školský pedagóg, vysvetľuje, že o niečo ťažšie sa prispôsobia „tí starší, ktorí si zvykli na jednej strane na domáci stereotyp, na druhej strane je na nich nátlak, aby si znovu osvojili disciplínu.“ Faktom však je, že títo žiaci si obvykle uvedomujú dôležitosť ich posledného ročníka, a tak sa vedia prinútiť. Najmenšie deti sa zrejme do školy tešia. To zase zvyšuje strach rodičov, keď vidia, že drobci si s dodržiavaním protiepidemiologických pravidiel ťažkú hlavu nerobia. Alebo možno, naopak, majú strach a nechcú do kolektívu ísť.

Vráťte sa k režimu

počas prázdnin dieťa mohlo ponocovať a ráno si pospať

dištančné vzdelávanie sa často začínalo neskôr a malo menej hodín, ak vôbec nejaké bolo

je dobré sa pripraviť na školský režim

školáka uložte spať najlepšie do deviatej hodiny večer

dieťa nenechajte spať dlhšie ako do ôsmej ráno

nastavte opäť pravidlá pre čas pred televízorom či počítačom

Motivujte

pripomeňte dieťaťu jeho spolužiakov a pekné chvíle, ktoré počas školského roka spolu zažili

upozornite dieťa na pozitíva školy, ako sa všetko dozvie, naučí sa kopu vecí a bude múdrejšie

vyzdvihnite, že nebudú problémy s mikrofónom, internetom či s kamerou

otázku o tom, na ako dlho bude škola otvorená tentoraz, skúste prejsť názorom, že každý deň v škole je dobrý, aj keď neviete, koľko ich bude

Krúžky a záľuby

voľnočasové aktivity v tomto období zrejme nie sú v ponuke

porozprávajte sa s dieťaťom o rôznych krúžkoch a najmä reálnych možnostiach, ktoré teraz sú vo vašom okolí, pohľadajte online kurzy

umelecké a jazykové školy môžu mať online výučbu

Podporujte

dávajte dieťaťu najavo, že pri ňom stojíte a že chodiť do školy je dôležité a patrí to k životu

pravdepodobne dostanete otázky ku koronaopatreniam, na ktoré nebudete vedieť odpovedať – buďte úprimní a priznajte, že neviete a že sa všetko iste včas dozviete

skúste nenadávať a nekritizovať rozhodnutia vlády a školy, dieťa je dosť vystresované aj samo, váš nepokoj mu situáciu iba zbytočne sťaží

Koronaopatrenia a strach

vysvetlite dieťaťu, že úplne všetci sa snažia o čo najväčšiu bezpečnosť

zdôraznite, že na to, aby bezpečnosť fungovala, musí dieťa spolupracovať dodržiavaním pravidiel

vysvetlite dieťaťu povinnosť nosiť rúško a dohliadnite, aby malo so sebou vždy aj náhradné

ak má s rúškom problémy, skúste jednorazové – sú ľahšie a lepšie sa cez ne dýcha

vysvetlite mu používanie dezinfekcie – nič netreba preháňať, ale určite by ju nemalo ignorovať úplne

opakujte mu časté umývanie rúk najmä pred jedlom, po návšteve toalety či po príchode z vonku

vysvetlite mu, že nepodeliť sa s kamarátom o sladkosť či nápoj nie je neslušnosť

Prízvukujte deťom R-O-R

Rúško - Odstup - Ruky

- nos rúško čo najviac, skladaj si ho dolu, len keď je to nutné

- stoj a seď od kamarátov aspoň dva meste, ak sa dá

- ruky si dezinfikuj a umývaj čo najčastejšie

Nedajte najavo strach, lebo dieťa ho preberie

Miron Zelina, školský pedagóg

- Interakcia s malými deťmi môže mať problém, ak dieťa registruje napätie spôsobené pobytom rodiny v karanténe, a to môže sťažiť proces adaptácie na chodenie do školy. Ale schopný, dobrý učiteľ by mal zvládať prelomiť tieto veci a snažiť sa čo najzaujímavejšie podávať deťom preberané témy.

Ako malé dieťa presvedčiť, aby dodržiavalo hygienické nutnosti?

Gabriela Herényiová, detská psychologička

- Treba im to stále pripomínať, najlepšie hravou formou. Nesmie to byť len formou príkazu, vyhrážania sa a strašenia, pretože aj tak pre deti zdravie nie je až takou hodnotou, ako ho vnímajú dospelí. Deti by to malo baviť. Rodičia sa musia s deťmi o tom rozprávať tak, aby išli pre deti cestou vzoru.