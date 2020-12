Pokiaľ by sa na Slovensku dodržiavali opatrenia, deti by sa do škôl mohli vrátiť od pondelka 11. januára, keď sa im skončia prázdniny.

Predchádzalo by tomu testovanie, ktoré by sa spustilo 8. januára. Avizoval to šéf rezortu školstva Branislav Gröhling (SaS). Upozorňuje však, že je veľmi skoro ešte o návrate detí do škôl hovoriť. Ak by sa situácia nelepšila, termín by bol podľa neho nereálny. Správu aktualizujeme.